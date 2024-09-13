¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡Ìñ²ð¤À¤Ã¤¿ÀÄÌÚÀë¿Æ¤òÀËÊÌ¡Ö¥¦¥Á¤ÎÂÇ¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ø¤¿¤¯¤½¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£±£³Æü¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÄÌÚÀë¿Æ³°Ìî¼ê¡Ê£´£²¡Ë¤òÏ«¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î£²£°£°£¹Ç¯¤Ë£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀÄÌÚ¤È¶¦Æ®¡£¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÆ±°ì¥ê¡¼¥°¤ÇÄ¹Ç¯Í¥¾¡Áè¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀïÍ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊÀï¤¦Áê¼ê¤È¤·¤Æ¡Ëº¤¤Ã¤¿Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤µ¡£¥Ü¡¼¥ëµå¤òÂÇ¤Ä¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢½¦¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¡×¤ÈÊá¼êÌÜÀþ¤«¤é¤½¤Î¶¯Å¨¤Ö¤ê¤ò²ó¸Ü¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¦¥Á¤ÎÂÇ¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ø¤¿¤¯¤½¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤ß¤ó¤Êº£¤Î»Ò¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¿¶¤Ã¤Æ´°¤Ú¤¤ËÂÇ¤Á¤¿¤¬¤ë¤«¤é¡£µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¤é¤¬¼ã¤¤º¢¤ÏÊø¤µ¤ì¤Æ¤É¤¦ÂÇ¤Ä¤«¶µ¤ï¤Ã¤¿»þÂå¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤Èà°¤ÉôÀáá¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤Ø¤Ï¤Ã¤Ñ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ïµå³¦¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ø¤ÎÀËÊÌ¸ÀÍÕ¤âËº¤ì¤º¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ÂÀÓ¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤·¡¢¼¡¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤í¤¦¤«¤é¤Í¡£Ìîµå³¦¤Ë·È¤ï¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°úÂà¸å¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£