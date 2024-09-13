¡È¤¤¤·¤«¤ï±þ±çÎ¹¹Ô³ä¡É¤â°ìÉô¤Ë¶õ¤¡Ä½©¤Î3Ï¢µÙ 2024Ç¯¤ÎÎ¹¹Ô¤Î·¹¸þ¤â¡Ö°Â¡¦¶á¡¦Ã»¡×Åì³¤3¸©¤Ç¤Ï±»ô¤¬¿Íµ¤¤Ë
¡¡2024Ç¯¤Î½©¤Ï3Ï¢µÙ¤¬4²ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ë·¹¸þ¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½©¤Î3Ï¢µÙ¤Î·¹¸þ¤Ï¡Ö°Â¶áÃ»¡×¤È¡ÖÎÃ¡×
¡¡2024Ç¯¤Î½©¤Ï9/14～16¡¢9/21～23¡¢10/12～14¡¢11/2～4¤Î4²ó¤Î3Ï¢µÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡3Ï¢µÙ¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌ¾Å´´Ñ¸÷¥µー¥Ó¥¹¤Ë·¹¸þ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢°ú¤Â³¤¡Ö°Â¡¦¶á¡¦Ã»¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦1¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åì³¤3¸©¤Ç¤Ï¡Ö±»ô¡×¤¬¿Íµ¤
¡¡Åì³¤3¸©¤Ç¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö±»ô¡×¤¬¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÎ¹¹ÔÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÆü´Ö²ìÅç(¤Ò¤Þ¤«¤¸¤Þ)¤È¼ÄÅç(¤·¤Î¤¸¤Þ)¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¡Ö°Â¶áÃ»¡×¤Î¤¦¤¨Á¥¤Ë¾è¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÈóÆü¾ï¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÆ³«¤·¤¿¡Ö¤¤¤·¤«¤ï±þ±çÎ¹¹Ô³ä¡×¤Ï°ìÉô¤Ë¶õ¤¤¢¤ê
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐÀî¸©¤Î´Ñ¸÷¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¤¤¤·¤«¤ï±þ±çÎ¹¹Ô³ä¡×¤¬9·î¤«¤éºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡11·î¤Þ¤Ç¤Î½ÉÇñÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¹¹Ô¡¦½ÉÇñÂå¶â¤¬ºÇÂç50¡ó³ä°ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¤Þ¤À°ìÉô¶õ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½©¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£