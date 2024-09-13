Âç¶¶ºÌ¹á¡¢¤Ú¤³¤Ñ¡õ¡âME¤È¶¦±é¤·¤¿¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¶õ´Ö¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡Ö°ÛÀ¤³¦¤ËÍè¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
²¾ÁÛ¶õ´Ö¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥ª¥ó¤Î¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ö¥¤¥ª¥ó¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹´Û¡×¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ú¤³¤Ñ ¡âME Âç¶¶ºÌ¹á¤ÎTRY¡ª¥¤¥ª¥ó¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹´Û¡×¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤¬¡¢9·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤Ú¤³¤Ñ¤Î¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¤È¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¡¢¡âME¤ÎÍî¹ç´õÍèÎ¤¤È¿ûÇÈÈþÎè¡¢À¼Í¥¤ÎÂç¶¶ºÌ¹á¤Î5¿Í¤¬½Ð±é¤·¤Æ¡¢¥³¥¤¥ó½¸¤á¥²¡¼¥à¤ä¥¯¥¤¥º´ë²è¤Ê¤É¡¢»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¼ýÏ¿¸½¾ì¤ËÀøÆþ¤·¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿½Ð±é¿Ø¤¬¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¶õ´Ö¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¿ûÇÈ¤¬¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶î¤±½Ð¤·¡¢¿¨È¯¤µ¤ì¤¿Âç¶¶¤â²¿ÅÙ¤âÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó°ì¸ÀÂÐ·è¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç¶¶¤¬½ÐÂê¤·¤¿¡Ö·ëº§50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Áê¼ê¤Ë¸À¤¦¡û¡û¡×¤ÎÀßÄê¤Ë¡¢¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¡¢Íî¹ç¡¢¿ûÇÈ¤Î3¿Í¤¬ÞÕ¿È¤Î±éµ»¤ÇÄ©Àï¡£¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ë±éµ»¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤¦¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬Æþ¤ì¤¿É¼¤Î·ë²Ì¤Ë¤¢¤ëÄ©Àï¼Ô¤¬ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤ëÅ¸³«¤Ë¡£Â³¤¤¤Æ½ÐÂê¤µ¤ì¤¿Áá¸ý¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î3¿Í¤¬Âç¶ìÀï¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡Ö¤È¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¤¤Ä¤â¥ê¥Ï¤Î»þ¤Ë¤ä¤ëÁá¸ý¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÃ¤·¤²¤Ë¸ì¤ëÂç¶¶¤ò¸«¤¿¾¾±¢»û¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÁá¸ý¸ÀÍÕ¤òÄ©Àï¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢Âç¶¶¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¼¡¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï»ëÄ°¼Ô¤âÆ±»þ¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡Ö¥³¥¤¥ó½¸¤á¥²¡¼¥à¡×¡£2Ê¬´Ö¤Ç¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¥³¥¤¥ó¤ò¤É¤ì¤À¤±³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÄ©¤ó¤À¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¡¢Íî¹ç¡¢¿ûÇÈ¡¢Âç¶¶¤Î4¿Í¤¬¡¢³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ò¶î¤±²ó¤ë¡£300¿Í¤Î»ëÄ°¼Ô¤âÆþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¶¥Áè¤ÇÁ´ÎÏ¥À¥Ã¥·¥å¤¹¤ë4¿Í¤¬¡¢¤É¤Î½ç°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ë¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤À¡£
Â¾¤Ë¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ö¥á¥¿¥¯¥¤¥º¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÒ¤±¤Æ»ëÄ°¼Ô¤¿¤Á¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÃæ¡¢Ã¯¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤«¤ò½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬µ¶¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇËÝÏ®¤·¤Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤³¤Î¼ýÏ¿¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢9·î13Æü(¶â)¤Ë¥¤¥ª¥ó¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹´ÛÆâ¡¢10·î1Æü(²Ð)¤è¤ê¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¸ø³«¼ýÏ¿¤Ë½Ð±é¤·¤¿Âç¶¶¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬ÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ò´®Ç½¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¶õ´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¶õ´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤µ¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤¯¶á¤¯¤Ë¹Ô¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¥¢¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯Èè¤ì¤½¤¦¤Ê¥³¥¤¥ó½¸¤á¥²¡¼¥à¤â¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ê¤éÂÎÎÏ¤¬Ìµ¸Â¤Ê¤Î¤Ç°ÛÀ¤³¦¤ËÍè¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¤¥ª¥ó¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¤¥ª¥ó¤é¤·¤¯¤Æ´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¸å¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¶õ´Ö¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤´ë²è¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤¤±é½Ð¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦»²²Ã·¿¥é¥¤¥Ö¤¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Âç¶¶¤µ¤ó¤Ï9·î13Æü(¶â)¤Ë30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢20Âå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¤½¤â¤½¤â17ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤À¤ó¤À¤ó¤ª»Å»ö¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢20ºÐ¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç»¤æ¤¤10Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤Î¿Í´ÖÀ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢10Ç¯´Ö¤Ç·Ð¸³ÃÍ¤ä¥¹¥¥ë¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤Î30Âå¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤ª»Å»ö¤Ë¿¼¤ß¤ò½Ð¤»¤ë10Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¶õ´Ö¤Ç³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤àµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥ª¥ó¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹´Û¤È¤¤¤¦¥¤¥ª¥ó¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È¥¯¥¤¥º¤ä¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤¤´ë²è¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡á±ÊÅÄÀµÍº
ÇÛ¿®¾ðÊó
ÇÛ¿®Æü»þ:2024Ç¯9·î13Æü(¶â)21:00¡Á
ÇÛ¿®¾ì½ê:¥¤¥ª¥ó¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹´Û
¢¨2024Ç¯10·î1Æü(²Ð)¡Á¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÇÛ¿®Í½Äê