ÆüÅ´¡¢£Õ£Ó¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÈÏ¢Ì¾¤Ç¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë½ñ´Ê¡ÄÌÜÅª¤äÆâÍÆ¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÀ½Å´¤Ï£±£³Æü¡¢Çã¼ý¤òÌÜ»Ø¤¹ÊÆÅ´¹ÝÂç¼ê£Õ£Ó¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÈÏ¢Ì¾¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ°¸¤Æ¤Ë½ñ´Ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜÅª¤äÆâÍÆ¤ÏÈó¸øÉ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ñ´Ê¤ÏÆüÅ´¤Î¶¶ËÜ±ÑÆó²ñÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤È£Õ£Ó¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥È£Ã£Å£Ï¤é¤Î½ðÌ¾¤òÆþ¤ì¡¢£¸ÆüÉÕ¤ÇÁ÷ÉÕ¤·¤¿¡£ÌÜÅª¤äÆâÍÆ¡¢²óÅú¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüÅ´¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÀ¯¸¢¤ÏÇã¼ý¤Î·×²è¤òÁË»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÆüÅ´¤Ç¸ò¾ÄÌò¤òÌ³¤á¤ë¿¹¹â¹°Éû²ñÄ¹¤È¥Ö¥ê¥Ã¥È»á¤Ï£±£±Æü¤ËÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¡¢Çã¼ý·×²è¤ò¿³ºº¤¹¤ëÂÐÊÆ³°¹ñÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ã£Æ£É£Õ£Ó¡Ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Çã¼ý¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÀâÆÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£