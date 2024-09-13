¼ã¾¾ÊÙ»á¡ÖÂ¼¾å¤é¤·¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¡¢¡Ö¤À¤¤¤Ö¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÆÃÂçÃÆ¡ª
¡û ¥ä¥¯¥ë¥È 7 ¡Ý 2 µð¿Í ¡ü
¡ã23²óÀï¡¦¿ÀµÜ¡ä¡¡
¡¡13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¼ã¾¾ÊÙ»á¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï9·î1Æü¤Î¹ÅçÀï¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤«¤é9·î8Æü¤Îºå¿ÀÀï¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ë¤«¤±¤Æ24ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤È¤¤¤¦»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°¥«¡¼¥É¤ÎÃæÆü¤È¤Î3Ï¢Àï¤Ç¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2ËÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡13Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÀèÈ¯¡¦»³粼°Ë¿¥¤¬1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¤Î148¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤½¤ì¤ÈÊ¬¤«¤ë¡¢Âè26¹æ3¥é¥ó¡£
¡¡¼ã¾¾»á¤Ï¤³¤ÎÂÇ·â¤Ë¡ÖÂ¼¾å¤é¤·¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤³¤ì¤¬Â¼¾å¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Ö¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ã23²óÀï¡¦¿ÀµÜ¡ä¡¡
¡¡13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¼ã¾¾ÊÙ»á¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï9·î1Æü¤Î¹ÅçÀï¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤«¤é9·î8Æü¤Îºå¿ÀÀï¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ë¤«¤±¤Æ24ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤È¤¤¤¦»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°¥«¡¼¥É¤ÎÃæÆü¤È¤Î3Ï¢Àï¤Ç¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2ËÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡13Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÀèÈ¯¡¦»³粼°Ë¿¥¤¬1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¤Î148¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤½¤ì¤ÈÊ¬¤«¤ë¡¢Âè26¹æ3¥é¥ó¡£
¡¡¼ã¾¾»á¤Ï¤³¤ÎÂÇ·â¤Ë¡ÖÂ¼¾å¤é¤·¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤³¤ì¤¬Â¼¾å¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Ö¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë