ÊÑ²½¤·¤¿Æü´Ú´Ø·¸¤Î¾ÝÄ§¡©¡Ö¥º¥Ü¥ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¡ÈÉÔÇã±¿Æ°¡É¤«¤é°ìÊÑ¡Ä´Ú¹ñºÇÂç¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡¡
9·î13Æü¡¢´Ú¹ñºÇÂç¤Î¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢³«Å¹Á°¤«¤éÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
5Ç¯Á°¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÇÉÔÇã±¿Æ°¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥æ¥Ë¥¯¥í¤À¤¬¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤Î²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤¹¸½À¯¸¢¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢´Ú¹ñ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¿·ºî¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
³«Å¹Á°¤«¤éÂç¹ÔÎó
´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ë13Æü¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢³«Å¹Á°¤Ë¤Ï50¿Í°Ê¾å¤¬Îó¤òºî¤Ã¤¿¡£
5Ç¯Á°¡¢´Ú¹ñ¤ÇÉÔÇã±¿Æ°¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥¯¥í¡£
Àï¸åºÇ°¤È¤¤¤ï¤ì¤¿Æü´Ú´Ø·¸¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë·ã¸º¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢13ÆüÄ«¤Î´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÅ¹ÊÞÁ°¤Ë³«Å¹Á°¤«¤éÄ¹¤¤Îó¤¬¤Ç¤¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¾²¤ËÄ¾ÀÜºÂ¤ë¿Í¤Î»Ñ¤Þ¤Ç¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
Ìó3500Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¯³«Å¹½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¡¹¤ÈµÒ¤¬Å¹Æâ¤Ø¡£
¶î¤±½Ð¤¹µÒ¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÂçÀª¤ÎµÒ¤Ï¡¢ÏÆÌÜ¤â¿¶¤é¤º¤Ë2³¬¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
ÂçÀª¤ÎµÒ¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡Ä
¥«¥á¥é¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢2³¬¤Ë¤âÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ÔÎó¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¿·ºî¤Î¤«¤Ð¤ó¤À¡£
Â³¡¹¤È¤«¤Ð¤ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ì¥¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¼èºàÃæ¤Î¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç¡¢Çä¤ê¾ì¤ÎÃª¤Î°ìÉô¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë·Ú¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¥á¥¤¥óÉôÊ¬¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¤«¤Ê¤êÍÆÎÌ¤¬Âç¤¤¯¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬Í¾Íµ¤ÇÆþ¤ë¡£
ÃÍÃÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó3200±ß¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤À¡£
´Ú¹ñ¤Î¤Û¤«¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉÂç¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤«¤Ð¤ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ð¤ó¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÁá¤¯Íè¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤â¤È¤â¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇã¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡©¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£Çã¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉÔÇã±¿Æ°¤«¤é°ìÊÑ
¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬ÉÔÇã±¿Æ°¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢5Ç¯¤¬¤¿¤Ä¡£
¤·¤«¤·¡¢13Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿´Ú¹ñºÇÂç¤Î¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥Õ¥í¥¢¤ÇÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤¬¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍèÅ¹¤·¤¿µÒ¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¤â¤·¤Æ¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡¢¡Ö¥º¥Ü¥ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£I LOVE JAPAN¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
È¿ÆüÅª¤À¤Ã¤¿Á°¤ÎÀ¯¸¢¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤¹º£¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶¤¬°ìÊÑ¡£
13Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï¡¢ÊÑ²½¤·¤¿Æü´Ú´Ø·¸¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸Æ¤Ù¤½¤¦¤À¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×9·î13ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë