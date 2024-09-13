·Ù»¡¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤Ï¡Ö°ãË¡¡×¡¡Ì¾¸Å²°¹âºÛÈ½·è¡¢ÊÛ¸îÃÄ¡ÖÁ´¹ñ½é¡×¤ÈÉ¾²Á
¡¡ÃæÉôÅÅÎÏ¤Î»Ò²ñ¼Ò¡Ö¥·¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡×¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤¬´ôÉì¸©Âç³À»Ô¤Ê¤É¤Ç·×²è¤·¤¿É÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤ò½ä¤ê¡¢¸©·ÙÂç³À½ð¤¬Æ±¼Ò¤Ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¿¯³²¤µ¤ì¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢½»Ì±4¿Í¤¬¹ñ¡¦¸©¤ËÂ»³²Çå½þ¤È¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎËõ¾Ã¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¹âºÛ¤Ï13Æü¡¢1¿³¡¦´ôÉìÃÏºÛÈ½·è¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤Ë°ãË¡À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¸©¤Ë1¿³¤«¤éÇÜ³Û¤Î·×440Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤È¡¢ÊÝÍ¾ðÊó¤Î°ìÉôËõ¾Ã¤òÌ¿¤¸¤¿¡£Ä¹Ã«Àî¶³¹°ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡Ö»ÔÌ±³èÆ°¤òºÝ¸Â¤Ê¤¯´í¸±»ë¤·¡¢¾ðÊó¼ý½¸¡¢´Æ»ë¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï·ûË¡¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È°ã·ûÀ¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Ìµ¼ÂÃÎ¤é¤º¤ËÉÂ»à¡¢µ»½Ñ¼Ô¤ÎÌµÇ°¡¡µ¯ÁÊ¼è¤ê¾Ã¤·
¡¡¸¶¹ðÊÛ¸îÃÄ¤Ï¡Ö·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÆÃÄê¸Ä¿Í¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ò°ãË¡¤ÈÇ§¤á¤¿¤Î¤ÏÁ´¹ñ½é¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç³À½ð¤ÏÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ÜÀß¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿½»Ì±4¿Í¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¡¢2013¡Á14Ç¯¤Ë¥·¡¼¥Æ¥Ã¥¯¼Ò¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¤Ç¡¢½»Ì±¤Î»áÌ¾¤ä³ØÎò¡¢ÉÂÎò¡¢»ÔÌ±³èÆ°Îò¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸©Â¦¤ÏÃá½ø°Ý»ý¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë¾ðÊó¼ý½¸¤¬É¬Í×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹Ã«ÀîºÛÈ½Ä¹¤Ï¡Ö¡Ê¸¶¹ð¤é¤Ë¡ËÃá½ø¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·Ù»¡Ë¡2¾ò2¹à¤¬Äê¤á¤ë¡ÖÉÔÊÐÉÔÅÞ¡¢¸øÊ¿ÃæÀµ¡×¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Î¾ðÊó¼ý½¸³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÀÚµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Þ¤Ç¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÌÀ³Î¤Ëµ¬Äê¤·¤¿Ë¡Î§¾å¤Îº¬µò¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö·Ù»¡Ä£¤ä¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë´ÆÆÄ¤Ê¤É¤â´üÂÔ¤Ç¤¤º¡¢·Ù»¡ÁÈ¿¥ÆâÉô¤Ç¤Î¼«¾ôºîÍÑ¤ÏÁ´¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¸¶¹ðÂ¦¤ÏÉý¹¤¯¡Ö°ìÀÚ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¡×¤ÎËõ¾Ã¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹âºÛ¤Ï¾ðÊó¸ò´¹²ñ¤ÎµÄ»öÏ¿¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿°ìÉô¤Î¾ðÊó¤ÎËõ¾Ã¤Î¤ßÇ§¤á¤¿¡£
¡¡22Ç¯2·î¤Î1¿³È½·è¤Ï¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤Ï°ãË¡¤È¤·¤Æ¸©¤Ë·×220Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¡£°ìÊý¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤Ï¡ÖÉ¬Í×À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ°ãË¡À¤òÈÝÄê¡£¾ðÊó¤ÎËõ¾Ã¤ÏÂÐ¾Ý¾ðÊó¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆµÑ²¼¤·¤¿¡£
¡¡´ôÉì¸©·Ù´Æ»¡²Ý¤Ï¡ÖÈ½·èÆâÍÆ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò·è¤á¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡NPOË¡¿Í¡¦¾ðÊó¸ø³«¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î»°ÌÚÍ³´õ»ÒÍý»öÄ¹¤Ï¡Ö·Ù»¡¤¬Ê¿ÏÂÅª¤Ê»ÔÌ±³èÆ°¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÀµÅö¤Ê·Ù»¡³èÆ°¤ÎÈÏ°Ï³°¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ÊÈ½·è¡£ºÛÈ½Ä¹¤ÎÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¾ðÊó¤ÎÊÝÍ¤Ï¸©·ÙËÜÉô¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿ÅÀ¤ò¡ÖËöÃ¼¤À¤±¤ËÀÕÇ¤¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤º¡¢ÁÈ¿¥¤°¤ë¤ß¤Î³èÆ°¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¡ÚÆ»²¼´²»Ò¡¢ÅÄÃæÍýÃÎ¡¢ÃÝÅÄÄ¾¿Í¡Û
È½·è¹ü»Ò
¡¦´ôÉì¸©¤Ï¸¶¹ð4¿Í¤Ë·×440Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¨¡£¸©¤Î¹µÁÊ¤Ï´þµÑ
¡¦¸©·ÙÂç³À½ð¤¬4¿Í¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¢ÊÝÍ¤·¤¿¤³¤È¤Ï·Ù»¡Ë¡2¾ò2¹à¤ËÈ¿¤¹¤ë¤Û¤«¡¢·ûË¡21¾ò¤¬ÊÝ¾ã¤¹¤ë½¸²ñ¡¦·ë¼Ò¤Î¼«Í³¤ä¡¢·ûË¡13¾ò¤¬ÊÝ¾ã¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¸¢¤Ê¤É¤ò¿¯³²¡£¸©¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë°ìÉô¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤òËõ¾Ã¤»¤è
¡¦ÁÜººµ¡´Ø¤¬¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¸¢¤Ê¤É¤ÎÀ©¸Â¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤±¤ÎÌÜÅªµÚ¤ÓÉ¬Í×À¤òÁÜººµ¡´Ø¤«¤é¸ÄÊÌÅª¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤