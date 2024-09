蓮月(Gt, Vo)、みのり(Ba, Cho)、ボリ(Dr)からなる大阪発スリーピースロックバンド・ブランデー戦記が本日9月13日、デジタルEP『悪夢のような(NightTime Version)』を配信リリースした。

本作は、先月8月21日にリリースした2nd EP『悪夢のような1週間』のタイトル曲「悪夢のような」をアコースティック編成にリアレンジしたAcoustic verや、ボーカルのみで編成したA cappella ver、BPMをあげたSped Up ver、そしてinstrumental verの全5曲を収録した、「悪夢のような」を色々なverで楽しむことができるEPとなっている。

そして本日より2nd EP『悪夢のような1週間』とデジタルEP『悪夢のような(NightTime Versioon)』のリリースを記念してEP収録の楽曲がオンエアされるWEBラジオ『A Nightmare Week Radio | Let BrandySenki ease you to sleep』の配信がスタート。2nd EP『悪夢のような1週間』というタイトルにちなんで1週間限定での配信となる。