¡ã±³¤Ä¤É×¤òµö¤µ¥Ê¥¤¡äºÊ¤Ë±³¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡ÖÎ¥º§¡×¡ª¡©¡ÄÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤²¶¡ÚÂè6ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡§É×¤Îµ¤»ý¤Á¡Û
²¶¤Ï¥µ¥È¥·¡£ºÊ¤Î¥Þ¥ä¤È¡¢4ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤Î¥Î¥¾¥à¤È°ì½ï¤Ë3¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Î¥Þ¥ä¤ÏÉã¿Æ¤Î±³¤¬¸¶°ø¤ÇÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢±³¤ò¤Ä¤«¤ì¤ë¤³¤È¤äÌóÂ«¤òÇË¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç·ù¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢²¶¤Ï¥Þ¥ä¤ËÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢²¶¤Ï¥Þ¥ä¤Ë¡Ö¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¤½¤Î±³¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
º£Æü¤Ï¿·¤·¤¤¾å»Ê¤Î´¿·Þ²ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä°û¤ß²ñ¹¥¤¤Ê¾å»Ê¤ÎÆó¼¡²ñ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢²¶¤Ï¤·¤Ö¤·¤Ö¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¤Î¤ªÅ¹¤Ï¤â¤È¤â¤È¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥ä¤â·ù¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÊÌ¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç½÷À¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¾å»Ê¤¬ËþÂ¤·¤¿¤¢¤È¡¢²¶¤Ïµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
²È¤Ëµ¢¤ë¤È¥Þ¥ä¤«¤é¡ÖÌë¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤¾å»Ê¤È°û¤ß²ñ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¸íËâ²½¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¾å»Ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÆü¤â¥Þ¥ä¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ä¤Î´é¤ÏÈá¤·¤ß¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¥Þ¥ä¤Ë¡ÖÎ¥º§¤À¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
°û¤ß²ñ¤Î¸å¡¢¾å»Ê¤Ë¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿²¶¡£
ÃÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¾å»Ê¤Ë¤·¤Ä¤³¤¯Í¶¤ï¤ì¡¢Æ±Î½¤«¤é¤ÎÀâÆÀ¤â¤¢¤ê½Â¡¹¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¥Þ¥ä¤Ë¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÜ¤Ã¤¿¥Þ¥ä¤«¤é¤Ï¡¢Î¥º§¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Þ¤Ç¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
±³¤ò¤Ä¤¤¤¿²¶¤â°¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬
¡Ö¥Þ¥ä¤ò·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¤È»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤â¡£
Î¥º§¤Ê¤ó¤Æ¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²¶¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»
º£Æü¤Ï¿·¤·¤¤¾å»Ê¤Î´¿·Þ²ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä°û¤ß²ñ¹¥¤¤Ê¾å»Ê¤ÎÆó¼¡²ñ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢²¶¤Ï¤·¤Ö¤·¤Ö¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¤Î¤ªÅ¹¤Ï¤â¤È¤â¤È¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥ä¤â·ù¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÊÌ¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç½÷À¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¾å»Ê¤¬ËþÂ¤·¤¿¤¢¤È¡¢²¶¤Ïµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
²È¤Ëµ¢¤ë¤È¥Þ¥ä¤«¤é¡ÖÌë¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤¾å»Ê¤È°û¤ß²ñ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¸íËâ²½¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¾å»Ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÆü¤â¥Þ¥ä¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ä¤Î´é¤ÏÈá¤·¤ß¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¥Þ¥ä¤Ë¡ÖÎ¥º§¤À¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
°û¤ß²ñ¤Î¸å¡¢¾å»Ê¤Ë¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿²¶¡£
ÃÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¾å»Ê¤Ë¤·¤Ä¤³¤¯Í¶¤ï¤ì¡¢Æ±Î½¤«¤é¤ÎÀâÆÀ¤â¤¢¤ê½Â¡¹¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¥Þ¥ä¤Ë¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÜ¤Ã¤¿¥Þ¥ä¤«¤é¤Ï¡¢Î¥º§¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Þ¤Ç¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
±³¤ò¤Ä¤¤¤¿²¶¤â°¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬
¡Ö¥Þ¥ä¤ò·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¤È»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤â¡£
Î¥º§¤Ê¤ó¤Æ¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²¶¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»