¡Ö¥Î¡¼¥Ð¥ó¡×Àë¸ÀàÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦á¤¬¤æ¤ë¤Õ¤ï¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÂçÃÀ»Ïµå¼°¡Ö¿Î²¦Î©¤ÁÎÉ¤¡×¡Ö´é¤Á¤Ã¤µ¤¤¡×¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³
¡¡¢¡À¾Éð¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê13Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¡ÖÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¤¢¤¶¤È¤µÁ´³«¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¥°¥ì¡¼¤Î¤æ¤ë¤Õ¤ï¥¹¥«¡¼¥È¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤òÉÕ¤±¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤Î¿¹¹áÀ¡¡£¡Ö¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅêµå¡£»³¤Ê¤ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÀË¤·¤¯¤â2¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢±¦¤Ë¤½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ÷Î¥Åª¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢40ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤É¤Î½Ö´Ö¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢É½¾ð¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Á°Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ø¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤¤¤±¤ë¤è¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¹¹áÀ¡¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÃ£À®¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤¼¤Ò¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÀ¸¥Ó¡¼¥ë¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¥Ç¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö°û¤ß²á¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð´é¡×¡Ö¿Î²¦Î©¤ÁÎÉ¤¡×¡Ö´é¤Á¤Ã¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹¤Ï2019Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢23Ç¯3·î¤ËÂà¼Ò¤·¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£