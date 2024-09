元男闘呼組のメンバーを中心とした寺岡呼人プロデュースの6人組バンド・Rockon Social Clubが12・13日、初の武道館公演を行った。本公演は「ROCKON SOCIAL CLUB RELOADED TOUR 2024 SUMMER OF LOVE」の一環として、9月6日にリリースしたアルバム『SUMMER OF LOVE』の収録曲を中心に、同バンドの魅力が詰まった構成となっている。

ライブ本編はアルバムの代表曲「ポイントちょーだい」からスタートし、バンドの魅力あふれる「ザ・ファイター」へと続き会場のボルテージは一気に最高潮に。「Te querra mucho」ではダンサーを従え、ナイトクラブのような華やかでユーモアのある大人の雰囲気に一変させ、会場の空気を巧みに作り上げた。メンバー紹介では、一人ずつ武道館公演で特別に用意されたセンターステージへ移動。なんと最後にドラムの青山までもがドラムセットごとセンターステージに移動した。センターステージで「ゲームチェンジャー」「Go To Hell」「Rolling Thunder Baby」と続け様に熱く演奏するメンバーに、ファンも拳やペンライトを掲げ答えた。アンコールでは「TIME ZONE」「DAY BREAK」と男闘呼組の楽曲を披露。さらにRockon Social Clubのライブ初出演となるMISIAがサプライズゲストで登場。Rockon Social Clubと共に、2023年の紅白歌合戦でも披露した「傷だらけの王者」で会場の熱気は最高潮に達した。アンコールのあいさつでは一人ずつファンに思いを伝えた。前田耕陽は「これからもみなさんに素敵な歌をたくさん届けていこうと思いますので、いつまでもRockon Social Clubと共に歩んでいきましょう」と呼びかけ、岡本健一は「今世の中、いろんなことが起こっている中で、このRockon Social Clubのライブ、ここにいるこの場所が地球上で一番幸せな場所なんじゃないかと思います。みなさんどうかまた会いましょう」と再会を誓った。成田昭次は「ロックオンのライブはメンバー6人も、ファンのみんな一人一人がメンバー、だから今日の武道館も実現できた」とファンへの感謝を伝え、高橋和也は「最高の夏の思い出をありがとう!また会おうぜー!シーユーアゲイン!」と熱く伝えた。青山英樹は「自分がメンバーとして武道館でライブをするなんて、思ってもなかった。やり続けること、絶対に諦めちゃいけないんだなと。これからもロックオンとして挑戦し続けていく」と決意を見せた。最後に寺岡は「ライブが終わったら、またいつもの50代に戻ります。みなさんもいつもの日常に戻ると思います。この空間はファンタジー。でも人生自体がどこかファンタジーだと思います。僕たちはずっとこのファンタジーをみなさんと共有していきたいと思います。夏は終わりますが、僕たちのSUMMER OF LOVEは永遠に続いていきます!」と力強く“宣言”した。最後はアルバムのもう一つの代表曲「Summer of Love」でライブを締め括った。■『KURE 5-56 Presents Rockon Social Club Reloaded Tour 2024』セットリストM1. ポイントちょーだいM2. ザ・ファイターM3. Foxy LadyM4. ヨッテタカッテM5. Breaking NewsM6. GO-ROUNDM7. HEAVY LOVEM8. PARTY〜ROLLIN’IN THE DARK~BACK IN THE CITY.自分勝手〜目で見ちゃだめさ.M9. Sweet Devil WomanM10. Te querra muchoM11. ねぇそろそろM12. 遥か未来の君へM13. 天照ラスM14. ゲームチェンジャーM15. Go To HellM16. Rolling Thunder BabyM17. LIFEM18. I▼R&R(▼=ハート)【アンコール】M19. TIME ZONEM20. DAY BREAKM21. 傷だらけの王者 (MISIA,RSC)M22. パズルM23. Summer of Love