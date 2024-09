【iPhone 16シリーズ】9月20日 発売予定9月13日21時~ 予約受付開始価格:124,800円~

Appleは、9月20日発売予定であるスマートフォン「iPhone 16」シリーズの予約受付を本日9月13日21時より開始した。価格は124,800円から。

「iPhone 16」シリーズは、カメラ操作をアシストする「カメラコントロール」ボタンが搭載されたほか、SoCに最新の「A18」が搭載される。1クリックでカメラを起動したり、被写体のあらゆる情報をAIが検索してくれる機能「視覚的インテリジェンス」も搭載されている。

予約受付は「Amazon.co.jp」、「ビックカメラ.com」ほかにて開始された。「Appleストア」ではまもなく予約注文の手続きが開始されるとのこと。

□Appleのストアページ

□Amazon.co.jpのストアページ

□ビックカメラ.comのストアページ

