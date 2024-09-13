¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û¡ÖÊØÍø²°ºØÆ£¤µ¤ó¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤¯¡×283ÏÃ¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ÎÆæ¡×¤¬¥«¥É¥³¥ß¤Ç¸ø³«¡ª
9·î13Æü ¸ø³«
¡¡KADOKAWA¤Ï9·î13Æü¡¢°ìÃÒÏÂÃÒ»á¡ÊÃø¼Ô¡Ë¤ÈËñÅÄ¾Ê¼£»á¡Ê´Æ½¤¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖÊØÍø²°ºØÆ£¤µ¤ó¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤¯¡×283ÏÃ¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ÎÆæ¡×¤ò¥«¥É¥³¥ß¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡283ÏÃ¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤éÊªËº¤ì¤Î·ã¤·¤¤¥âー¥í¥Ã¥¯¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥®¥Ö¥ó¥°¥ë¤Î¤³¤È¤òÁ´¤¯»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë°ì¹Ô¡£°ìÊý¤½¤Îº¢¥®¥Ö¥ó¥°¥ë¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Ê¤ª¼¡²ó¹¹¿·¤Ï9·î20ÆüÍ½Äê¡£9·î13Æü¸½ºß¡¢¥«¥É¥³¥ß¤Ç¤Ï282ÏÃ¡Ö¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤Ê¤É¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û¡ÖÊØÍø²°ºØÆ£¤µ¤ó¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤¯¡×282ÏÃ¡Ö¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤¬¥«¥É¥³¥ß¤Ç¸ø³«¡ª
¡¦"³¹¤ÎÊØÍø²°¤µ¤ó"¤¬°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤·¤ÆÂç³èÌö!¡ÖÊØÍø²°ºØÆ£¤µ¤ó¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤¯¡×
283ÏÃ¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ÎÆæ¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¸ø³«Ãæ¡Ê°ìÉô¡Ë¡Û
282ÏÃ¡Ö¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤Î¥Úー¥¸¡ÚÊØÍø²°ºØÆ£¤µ¤ó¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤¯¡Û
ºØÆ£¤µ¤ó¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤òÃÎ¤Ã¤¿¤«¤é¡£
º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤º¤Ã¤ÈÊ¿¡¹ËÞ¡¹¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£
±¿Æ°¤â¡¢ÊÙ¶¯¤â¡¢¤½¤³¤½¤³¡£
·è¤·¤Æ°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¡Ä¡Ä
¤½¤ì¤¬¡¢ºØÆ£¤µ¤ó¡£
¿¦¶È¡ÈÊØÍø²°¡É¤ÎºØÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤¹¤ë¡£
¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢
¶¯¤¯Èþ¤·¤¤¥Ä¥ó¥Ç¥ìÀï»Î¡£¥é¥¨¥ë¥¶
¼öÊ¸¤òËº¤ì¤ëºÇ¶¯ËâË¡»È¤¤¡£¤Ç¡¢¥¨¥í¤¸¤¸¤¤¤Î ¥âー¥í¥Ã¥¯
»Ñ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤¬¼éÁ¬ÅÛ¤ÎÍÅÀº¡£¥é¥Õ¥¡¥ó¥Ñ¥ó
ºØÆ£¤µ¤ó¤Ï¸ÄÀÅª¤¹¤®¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤È¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¹¶Î¬¤ËÄ©¤à¡£
¸°³«¤±¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢ÊõÈ¢¤ò³«¤±¤¿¤ê
¥«¥Ð¥ó½¤Íý¤Î¥¹¥¥ë¤Ç¡¢Ãç´Ö¤ÎËÉ¶ñ¤òÄ¾¤·¤¿¤ê
¸µ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡ÈÊØÍø²°¡É¤Î·Ð¸³¤ò°ÛÀ¤³¦¤Ç³è¤«¤¹¡£
°ÛÀ¤³¦¤Ç¤âºØÆ£¤µ¤ó¤Ï·è¤·¤Æ¡ÖÆÃÊÌ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤òÃÎ¤ë¡£
ºØÆ£¤µ¤ó¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
(C)KADOKAWA CORPORATION