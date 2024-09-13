¶üÏ©¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊÍ¼Êë¤ì¤ò³Ú¤·¤à¡ÖÍ¼ÍÛ¥Î¥í¥Ã¥³¹æ¡×¡¡2024Ç¯¤Ï9·î²¼½Ü¤Ë10Æü´Ö±¿Å¾¡¡¼ë¿§¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëµ¡´Ø¼Ö¤¬¸£°ú¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
Æ»Åì¤Î¶üÌÖÀþ ¶üÏ©¡ÁÅäÏ©´Ö¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¡ÖÍ¼ÍÛ¥Î¥í¥Ã¥³¹æ¡×¤Ï¡¢ÆüË×»þ´ÖÂÓ¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊÍ¼ÍÛ¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë´Ñ¸÷Îó¼Ö(¥È¥í¥Ã¥³Îó¼Ö)¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¤Î±¿Å¾Æü¤Ï¡¢9·î21Æü(ÅÚ)¡Á30Æü(·î)¤Î10Æü´Ö¡£
¾å¤êÎó¼Ö¤Î½ÐÈ¯»þ¹ï¤Ï¶üÏ© 15:23È¯ ¢ª ÅäÏ© 16:07Ãå¡¢²¼¤êÎó¼Ö¤ÏÅäÏ© 17:02È¯ ¢ª ¶üÏ© 17:50Ãå¡£ÅÓÃæÄä¼Ö±Ø¤Ï¡¢Åì¶üÏ©¡¢¶üÏ©¼¾¸¶¡¢ºÙ²¬¡£
²¼¤êÎó¼Ö¤Î¶üÏ©¼¾¸¶È¯»þ¹ï¤¬17:19º¢¤Ç¡¢¶üÏ©»Ô¤ÎÍ½ÁÛÆüË×»þ´ÖÂÓ¤Ï9·î21Æü¤¬17:22º¢¡£¤½¤Î¸å¤Ï1Æü¤´¤È¤Ë1¡Á2Ê¬¤Û¤ÉÁá¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥é¥à¥µ¡¼¥ë¾òÌó¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ÆüËÜºÇÂç¤Î¼¾¸¶¤Ë±è¤Ã¤ÆÁö¤ë¥Î¥í¥Ã¥³¹æ¤Î¼ÖÆâ¤«¤é¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÍ¼ÍÛ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Î¥í¥Ã¥³¹æ¤È¤Ï
¡Ö¥Î¥í¥Ã¥³¹æ¡×¤ÏJRËÌ³¤Æ»¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥È¥í¥Ã¥³Îó¼Ö¡£ÁÇÅ¨¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Îµ¡´Ø¼Ö¤¬µÒ¼Ö¤ò¸£°ú¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³Èþ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ¼ÍÛ¥Î¥í¥Ã¥³¹æ¡×¤Ç¤Ï¡¢Í¼ÍÛ¿§¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¼ë¿§¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëµ¡´Ø¼Ö¤ÇµÒ¼Ö¤ò¸£°ú¡£¤µ¤é¤Ëµ¡´Ø¼Ö¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤äÂ¦ÌÌ¹ÔÀèÉ¸(¥µ¥Ü)¤ÇÁõ¾þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¾å¤ê¡×¡Ö²¼¤ê¡×¤Ç°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾è¼Ö¾ÚÌÀ½ñ¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¾ÚÌÀ½ñ¤Ë²¡¤»¤ëÍ¼ÍÛ¥Î¥í¥Ã¥³¹æ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎµÇ°¥¹¥¿¥ó¥×¤òÍÑ°Õ¡£2¹æ¼Ö¤Ç¤Ï¡ÖÍ¼ÍÛ¥Î¥í¥Ã¥³¹æ¡×¥×¥ê¥ó¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÍ¼Æü¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤ªÃÍÃÊ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏJRËÌ³¤Æ»¤Î¡Ö¥Î¥í¥Ã¥³¹æ¡×ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£