¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤Æµ×¡¹³°½Ð¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¡Ö¥Ð¥ì¡¼Éô¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¸ÜÌä¤À¤Ã¤¿¡Á¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¡×¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤¬£±£³Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤Æ³°½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£¸·î¤ËÂè£±»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ò°é¤Æ¥é¥¤¥Õ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤è¤ÃÃÏµåµ×¤·¤Ö¤ê¡Á¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î³°½Ð¡ª¥ª¥·¥ã¥ì¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼Ì¿¿¸«ÊÖ¤·¤¿¤é¥Ð¥ì¡¼Éô¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¸ÜÌä¤À¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÖ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÇò¤¤¶ßÉÕ¤¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤òÃå¤Æ¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥«¥ì¡¼¤È¤½¤Ð¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¡£¤É¤Á¤é¤â£±¿Í¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¡ô¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¤È¤«¤¶Ì¤½¤Ð¡¡¡ôÃíÊ¸£³²óÊ¹¤ÊÖ¤µ¤ì¤¿¡¡¡ô¿ßË¼º®Íð¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¾Ð¤¦¡¢»ä¤â¤½¤ì¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¤½¤Ð¤Ï¼ç¿©¡©¥«¥ì¡¼¤Ï°û¤ßÊª¤Ç¤¹¤«¡©¡©¾Ð¾Ð¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤â¡¢¤ª¾Ð¤¤Àº¿À¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¥ä¥ó¥¯¥ß¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£