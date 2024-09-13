º£Ç¯²Æ¤Î»³³ÙÁøÆñ¼Ô¡¡6³ä°Ê¾åÅÐ»³ÆÏ½Ð¤µ¤º¡¡»³ÊÌ¤Ç¤ÏÉÙ»Î»³¤¬ºÇÂ¿¡¡·Ù»¡Ä£
º£Ç¯¤Î²Æ¡¢»³¤ÇÁøÆñ¤·¤¿¿Í¤Ï736¿Í¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á6³ä°Ê¾å¤Î474¿Í¤¬ÅÐ»³ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£Ç¯7¡¢8·î¤Ë»³¤ÇÁøÆñ¤·¤¿¿Í¤Ï736¿Í¤Ç¡¢µîÇ¯¤ÎÆ±»þ´ü¤è¤ê73¿Í¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬Åý·×³«»Ï¸å¤Ç¤Ï6ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤¿ô»ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÅÐ»³ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¿Í¤Ï240¿Í¤Ç¡¢6³ä°Ê¾å¤Î474¿Í¤ÏÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿»³ÊÌ¤Ç¤ÏÉÙ»Î»³¤¬62¿Í¤ÈºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ç¯ÎðÊÌ¤Ç¤Ï70Âå¤¬166¿Í¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢60Âå¤¬164¿Í¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡Ä£¤ÏÅÐ»³ÆÏ¤òÅ¬ÀÚ¤ËºîÀ®¤·¡¢Äó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·×²è¤òÎ©¤Æ¤ÆËü¤¬°ì¤Î»öÂÖ¤Ë¤âÈ÷¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£