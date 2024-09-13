LIVE¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±é·à¡Ø¥Á¥ã¡¼¥¸¥Þ¥ó¸¦¡ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢9/14¤«¤é3ÆüÏ¢Â³¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ë¤Æ¡¢9·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê3ÆüÏ¢Â³¤ÇLIVE¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±é·à¡Ø¥Á¥ã¡¼¥¸¥Þ¥ó¸¦¡ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾å±Ç²ñ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ËÜÊüÁ÷¤Ï¡¢9·î14Æü¡Á16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶Éü³èº×¡Ù¤Î´ë²è¤Î1¤Ä¡£¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ºÆ³«¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¡×¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿Îò»Ë¤ò²û¤«¤·¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£

À¸ÊüÁ÷¾ðÊó

¢£¥¿¥¤¥È¥ë
LIVE¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±é·à¡Ø¥Á¥ã¡¼¥¸¥Þ¥ó¸¦! ¡Ù

¢£ÊüÁ÷»þ´Ö
9·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë12»þ00Ê¬¡Á

¢£»ëÄ°URL
https://live.nicovideo.jp/watch/lv345717056

¢£¥¿¥¤¥È¥ë
LIVE ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±é·à¡Ø¥Á¥ã¡¼¥¸¥Þ¥ó¸¦! ¡Ù R-2¡¡¡¡

¢£ÊüÁ÷»þ´Ö
9·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ00Ê¬¡Á

¢£»ëÄ°URL
https://live.nicovideo.jp/watch/lv345717775

¢£¥¿¥¤¥È¥ë
Live-Musical-Stage¡Ø¥Á¥ã¡¼¥¸¥Þ¥ó¸¦¡ª¡Ù2023 (12/24Ãë¸ø±é)

¢£ÊüÁ÷»þ´Ö
9·î15Æü¡ÊÆü¡Ë12»þ00Ê¬¡Á

¢£»ëÄ°URL
https://live.nicovideo.jp/watch/lv345717821

¢£¥¿¥¤¥È¥ë
Live-Musical-Stage¡Ø¥Á¥ã¡¼¥¸¥Þ¥ó¸¦¡ª¡Ù2023 (12/25¸ø±é)

¢£ÊüÁ÷»þ´Ö
9·î15Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ40Ê¬¡Á

¢£»ëÄ°URL
https://live.nicovideo.jp/watch/lv345717864

¢£¥¿¥¤¥È¥ë
Live-Musical-Stage¡Ø¥Á¥ã¡¼¥¸¥Þ¥ó¸¦¡ª¡Ù2023 (12/31ÆÃÊÌ¸ø±é)

¢£ÊüÁ÷»þ´Ö
9·î16Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë13»þ00Ê¬¡Á

¢£»ëÄ°URL
https://live.nicovideo.jp/watch/lv345717892

9·î14Æü(ÅÚ)¡Á16(·î¡¦½Ë) ¥Í¥Ã¥ÈÊ¸²½¤ÎÆ±Áë²ñ¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Éü³èº×¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¾ÜºÙ¤Ï²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡ª
¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶Éü³èº×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇ¯³ÛÊ§¤¤¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¾ÜºÙ¤Ï²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡ª

 