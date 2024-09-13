LIVE¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±é·à¡Ø¥Á¥ã¡¼¥¸¥Þ¥ó¸¦¡ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢9/14¤«¤é3ÆüÏ¢Â³¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®
¡¡¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ë¤Æ¡¢9·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê3ÆüÏ¢Â³¤ÇLIVE¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±é·à¡Ø¥Á¥ã¡¼¥¸¥Þ¥ó¸¦¡ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾å±Ç²ñ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÊüÁ÷¤Ï¡¢9·î14Æü¡Á16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶Éü³èº×¡Ù¤Î´ë²è¤Î1¤Ä¡£¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ºÆ³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¡×¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿Îò»Ë¤ò²û¤«¤·¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸ÊüÁ÷¾ðÊó
¢£¥¿¥¤¥È¥ë
LIVE¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±é·à¡Ø¥Á¥ã¡¼¥¸¥Þ¥ó¸¦! ¡Ù
¢£ÊüÁ÷»þ´Ö
9·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë12»þ00Ê¬¡Á
¢£»ëÄ°URL
https://live.nicovideo.jp/watch/lv345717056
¢£¥¿¥¤¥È¥ë
LIVE ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±é·à¡Ø¥Á¥ã¡¼¥¸¥Þ¥ó¸¦! ¡Ù R-2¡¡¡¡
¢£ÊüÁ÷»þ´Ö
9·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë14»þ00Ê¬¡Á
¢£»ëÄ°URL
https://live.nicovideo.jp/watch/lv345717775
¢£¥¿¥¤¥È¥ë
Live-Musical-Stage¡Ø¥Á¥ã¡¼¥¸¥Þ¥ó¸¦¡ª¡Ù2023 (12/24Ãë¸ø±é)
¢£ÊüÁ÷»þ´Ö
9·î15Æü¡ÊÆü¡Ë12»þ00Ê¬¡Á
¢£»ëÄ°URL
https://live.nicovideo.jp/watch/lv345717821
¢£¥¿¥¤¥È¥ë
Live-Musical-Stage¡Ø¥Á¥ã¡¼¥¸¥Þ¥ó¸¦¡ª¡Ù2023 (12/25¸ø±é)
¢£ÊüÁ÷»þ´Ö
9·î15Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ40Ê¬¡Á
¢£»ëÄ°URL
https://live.nicovideo.jp/watch/lv345717864
¢£¥¿¥¤¥È¥ë
Live-Musical-Stage¡Ø¥Á¥ã¡¼¥¸¥Þ¥ó¸¦¡ª¡Ù2023 (12/31ÆÃÊÌ¸ø±é)
¢£ÊüÁ÷»þ´Ö
9·î16Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë13»þ00Ê¬¡Á
¢£»ëÄ°URL
https://live.nicovideo.jp/watch/lv345717892
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÇÛÀþ,
°ËÅì»Ô,
²£ÉÍ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
³¤,
¾åÅÄ