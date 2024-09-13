Çã¤¤ÊªÆñÌ±¤Ë¡ÄÍè½ÕÊÄÅ¹¡Ö¤Ê¤¬¤ÎÅìµÞ¥é¥¤¥Õ¡×ÇÈÌæ¡¡¥¹ー¥Ñー¶õÇòÃÏÂÓ¤Ë¡Ä¡¡ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¢¤¬¤ë¡¡²®¸¶·ò»ÊÄ¹Ìî»ÔÄ¹¡ÖÃí»ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×¡¡
Ä¹Ìî»Ô¤Î¥¹ー¥Ñー¡¢¡Ö¤Ê¤¬¤ÎÅìµÞ¥é¥¤¥Õ¡×¤¬Íè·î3·îËö¤ÇÊÄÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ°è¤Ç¤ÏÆü¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÇã¤¤ÊªÆñÌ±¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìî»Ô¤Î²®¸¶·ò»Ê»ÔÄ¹¤Ï¡¢13Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Çº£¸å¤Î¾õ¶·¤ò¡ÖÃí»ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ìî»Ô ²®¸¶·ò»Ê »ÔÄ¹
¡Ö¤¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï»ÄÇ°¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÆüÍÑ»¨²ß¤«¤éÓÏ¹¥ÉÊ¤Þ¤Ç44¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¤Ê¤É¤Î¿©ÎÁÉÊ¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÁí¹ç¥¹ー¥Ñー¤Ç¤¹¡£
ÊÄÅ¹¤ÎÍýÍ³¤Ë¡¢·úÊª¤ÎÏ·µà²½¤Ê¤É¤â¤¢¤ê±Ä¶È¤Î·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶á½ê¤Î¿Í¤Ï¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
¡ÖÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥â¥¹¡Ê¥Ðー¥¬ー¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¸¥à¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤Û¤«¤Î½ê¡¢Ãµ¤µ¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¶á½ê¤Î¿Í¤Ï¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡Ö½µ¤Ë3²ó¤¯¤é¤¤¤ÏÍè¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢Êâ¤¤¤Æ¹Ô¤±¤ëµ÷Î¥¤¬¤³¤³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡×
ËÌÄ¹Ìî±Ø¤«¤éÈ¾·Â¤ª¤è¤½2¥¥í¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10Å¹¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¬¤ÎÅìµÞ¥é¥¤¥Õ¤¬ÊÄÅ¹¤¹¤ë¤È¶õÇòÃÏÂÓ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶á½ê¤Î¿Í¤Ï¡Ê70ÂåÃËÀ¡Ë
¡ÖÈó¾ï¤ËÊØÍø¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤À¤«¤éÍèÇ¯3·î¤ÇÊÄ¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤¢¤È¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê³¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£Âç¤¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬1³¬¤Ë¤¼¤Ò¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤ìÃÏ°è¤Î¿Í¤Î¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¡×
ÃÏ°è¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡ÖÇã¤¤ÊªÆñÌ±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²®¸¶»ÔÄ¹¤Ï¡£
²®¸¶»ÔÄ¹
¡ÖÇã¤¤Êª¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤±¤Ê¤¤¡¢±ó¤¯¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤¬º£¸å¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¸½¤ì¤ë¤«¤Ï¤Þ¤º¤ÏÃí»ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
²®¸¶»ÔÄ¹¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤«¤éÁêÃÌ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¸¦µæ¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£