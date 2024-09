民間宇宙ミッション「ポラリス・ドーン」民間初となる船外活動を実施

日本時間2024年9月12日、実業家のJared Isaacman(ジャレッド・アイザックマン)さんが率いる「Polaris Program(ポラリス・プログラム)」初の有人宇宙飛行ミッション「Polaris Dawn(ポラリス・ドーン)」で予定されていた船外活動が実施されました。民間のミッションにおける船外活動は今回が初めてです。

Polaris Dawnはアメリカの民間宇宙企業SpaceX(スペースX)の宇宙船「Crew Dragon(クルードラゴン)」を使用し、民間初の船外活動、人間の健康に対する宇宙飛行と宇宙放射線の影響についての研究、レーザーを用いた光通信のテストなどを行うことを目的としたミッションです。クルーはコマンダーを務めるIsaacmanさん、パイロットを務める元アメリカ空軍パイロットのScott Poteet(スコット・ポティート)さん、ミッションスペシャリストを務めるSarah Gillis(サラ・ギリス)さんとAnna Menon(アンナ・メノン)さんの4名です(Menonさんは医療担当も兼任)。

2024年9月10日(日本時間・以下同様)にCrew Dragonが打ち上げられた直後から、クルーは2日後の船外活動に備えてプリブリーズ(※)を開始。船外活動は事前の手順が2024年9月12日16時12分に開始され、SpaceXが開発した船外活動用宇宙服の空気漏れチェックや船内の空気を排出する手順が進められました。

そして同日19時50分頃、最初にIsaacmanさんが開放されたCrew Dragonのハッチを通過して高度約730kmの船外へ。10分近くの船外活動中に宇宙服の状態や可動性、船外活動を補助する手すりの確認を実施した後に船内へ戻りました。続いて同日20時5分頃、Gillisさんがハッチを通過して船外へ出ると、Isaacmanさんと同様のチェックを実施。IsaacmanさんとGillisさんが船外で活動した時間は合わせて約20分間でした。船外活動の様子はSpaceXがライブ配信を行いましたが、Gillisさんが左腕の肘関節を曲げ伸ばしする様子は非常にスムーズに見え、可動性の高さを伺わせていました。

Watch Dragon’s first spacewalk with the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew https://t.co/svdJRkGN7K

- SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024