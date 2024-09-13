¿´¤«¤é¿®¤¸¤ÆOK¤Ç¤¹¡£ËÜÌ¿¤Ë¤·¤«¤·¤Ê¤¤ÃËÀ­¤Î¡Ö°¦¾ð¤Î¶¯¤µ¡×¤¬¤ï¤«¤ë¹ÔÆ°

¼Ì¿¿³ÈÂç


ÃËÀ­¤«¤é¸ÀÍÕ¤Ç¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡ÖËÜÅö¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë½÷À­¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ËÜÌ¿¤Ë¤·¤«¤·¤Ê¤¤ÃËÀ­¤Î¡Ö°¦¾ð¤Î¶¯¤µ¡×¤¬¤ï¤«¤ë¹ÔÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ã¸«¤¿ÌÜ¤âÆâÌÌ¤âË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë


ÃËÀ­¤«¤éÍÆ»Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À­³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âË«¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

½÷À­¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÃËÀ­¤â¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¤âÆâÌÌ¤òË«¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¤³¤È¤·¤«Ë«¤á¤Ê¤¤ÃËÀ­¤Ï¡¢Í·¤ÓÌÜÅª¤ÇÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡Ã³°½ÐÃæ¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë


¥Ç¡¼¥È¤Î¤È¤­¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³°½Ð»þ¤ÏÉ¬¤º¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÃËÀ­¤Ï¡¢¤½¤Î½÷À­¤Î¤³¤È¤òËÜµ¤¤Ç¹¥¤­¡£

ÃËÀ­¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Â¾¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¿Í¤Ë¼«Ëý¤·¤¿¤¤´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡Ã£²¿Í¤­¤ê¤Î»þ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¤


£²¿Í¤­¤ê¤Î»þ¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÃËÀ­¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¡£

ËÜÅö¤Ë½÷À­¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤äÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£

½÷À­¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ºÎé¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ï¤­¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ÃÂ¿¾¯¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë


¹¥¤­¤Ê½÷À­¤Î¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ­¿´Íý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°¦¤¹¤ë½÷À­¤ÎÂ¿¾¯¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¡¢ÃËÀ­¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

µÕ¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÜÌ¿¤È¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤òÆüº¢¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤Ê¤é¡¢ÃËÀ­¤ÎÁÛ¤¤¤ÏËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤ÇOK¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âÃËÀ­¤ËÂÐ¤·¤Æ°¦¾ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÃí¤¤¤Ç¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£

🌼ÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¿¡Ä¥¬¥Á¹û¤ìÃæ¤ÎÃË¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ç¤¹¤ë¡Ö°¦¾ð¹ÔÆ°¡×