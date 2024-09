蓮月(G, Vo)、みのり(B, Cho)、ボリ(Dr)からなる大阪発スリーピースロックバンド・ブランデー戦記が、本日9月13日にデジタルEP『悪夢のような(NightTime Version)』を配信リリースした。本作は先月8月21日にリリースした2nd EP『悪夢のような1週間』のタイトル曲「悪夢のような」をアコースティック編成にリアレンジしたAcoustic verや、ボーカルのみで編成したA cappella ver、BPMをあげたSped Up ver、そしてinstrumental verの全5曲を収録した、「悪夢のような」を色々なverで楽しむことができるEPだ。

デジタルEP『悪夢のような(NightTime Version)』



2024年9月13日(金)配信リリース

https://brandysenki.lnk.to/Nightmarish-NightTime



01.悪夢のような

02.悪夢のような - Acoustic

03.悪夢のような - Sped Up

04.悪夢のような - A cappella

05.悪夢のような - Instrumental

<BRANDY SENKI TOUR 2025>



2025.1.16(THU) 下北沢SHELTER OPEN 19:00 / START 19:30

2025.1.17(FRI) 下北沢SHELTER OPEN 19:00 / START 19:30

2025.1.19(SUN) 札幌SPiCE OPEN 17:30 / START 18:00

2025.1.25(SAT) 福岡OP’s OPEN 17:30 / START 18:00

2025.2.1(SAT) 岡山CRAZY MAMA 2nd Room OPEN 17:30 / START 18:00

2025.2.2(SUN) 名古屋ell.FITS ALL OPEN 17:30 / START 18:00

2025.2.9(SUN) 仙台MACANA OPEN 17:30 / START 18:00

2025.2.15(SAT) 大阪JANUS OPEN 17:00 / START 18:00



前売:\4,000-

チケットオフィシャル先行受付URL:https://eplus.jp/brandysenki/

関連リンク

◆ブランデー戦記 オフィシャルサイト

◆ブランデー戦記 オフィシャルYouTube

◆ブランデー戦記 オフィシャルX(旧Twitter)

◆ブランデー戦記 オフィシャルInstagram

また本日より2nd EP『悪夢のような1週間』とデジタルEP『悪夢のような(NightTime Versioon)』のリリースを記念してEP収録の楽曲がオンエアされるWEBラジオ『A Nightmare Week Radio ???? | Let BrandySenki ease you to sleep』の配信がスタート。2nd EP『悪夢のような1週間』というタイトルにちなんで1週間限定での配信となる。