¡ÚÀ¾Éð¡Û¿¹¹áÀ¡¤¬Á´ÎÏ¥Ô¥Ã¥Á¡Ö¤É¤Î½Ö´Ö¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤ËÉ½¾ð¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡×¡¡
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê£±£³Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÂÀ¸Æü¡Ê£¶·î£±£¶Æü¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÇØÈÖ¹æ£¶£±£¶¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿¹¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î½Ö´Ö¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤ËÉ½¾ð¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÁ´ÎÏÅêµå¤â¡¢ÀË¤·¤¯¤â»°ÎÝÊý¸þ¤Ë¤½¤ì¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡£ÅÐÈÄ¸å¤Ï¡Ö¡Ø¿¹¹áÀ¡¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÃ£À®¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¤¼¤Ò¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈºÆÄ©Àï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£