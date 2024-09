ITZY、待望の完全体カムバックが決定！10月15日にニューアルバム「GOLD」発売…初のダブルタイトル曲

ITZYが10月15日、ダブルタイトル曲とともに完全体でカムバックする。JYPエンターテインメントは13日0時、公式SNSにITZYのニューアルバム「GOLD」のトラックリストとスケジュールイメージを公開し、カムバックを発表。彼女たちはデビュー以降、初めてのダブルタイトル曲「GOLD」と「Imaginary Friend」を披露する。ニューアルバムには、ダブルタイトル曲のほかに「Bad Girls R Us」「Supernatural」「FIVE」「VAY(Feat. チャンビン of Stray Kids)」が収録される。ここに、5人のメンバーの声で完成させた、前作「BORN TO BE」のタイトル曲「UNTOUCHABLE」と収録曲「BORN TO BE」「Mr. Vampire」「Dynamite」「Escalator」のファイナルバージョンまで、全11曲が収録される。

特に、新曲「FIVE」は今月12日、ITZYの公式YouTubeチャンネルに投稿された自主制作コンテンツ「One Summer Day」を通じて曲の一部が公開され、ファンたちの期待を高めている。「GOLD」に参加した華やかなミュージシャンも、グローバルファンの注目を集めている。K-POPのヒット曲メーカーであるライアン・S・ジューン(Ryan Jhun)、アメリカの人気プロデューサーのデム・ジョインツ(Dem Jointz)がタイトル曲に参加して完成度を高めた。また、人気作詞家のチョ・ユンギョン、パン・ヘヒョンなど、有数のミュージシャンが総出動して、目覚ましい活躍を期待させる。6番トラック「VAY」は、Stray Kidsのチャンビンが曲の作業とフィーチャリングに参加した。さらに、スケジュールイメージを通じて、9月30日のトレーラー映像を皮切りに、10月1日から4日までコンセプトフォト、7日にイマジナリートラック(IMAGINARY TRACK)などの公開を予告。続けて、9日と11日にタイトル曲「GOLD」のミュージックビデオ予告映像、14日にアルバムスポイラー(ネタバレ)、15日に「GOLD」のフォト、23日と25日にタイトル曲「Imaginary Friend」のミュージックビデオ予告映像、27日に「Imaginary Friend」のフォト、28日に「Imaginary Friend」のミュージックビデオまで、多様なコンテンツを披露する。カムバック当日である15日午後5時には、ニューアルバムの発売記念カウントダウンライブを行い、11月2日の午後5時には公式ファンミーティングを開催してファンに会う。最近、世界28地域で32公演を行う2度目のワールドツアー「ITZY 2ND WORLD TOUR <BORN TO BE>」を展開しているITZY。韓国と海外の観客たちに、精力的なエネルギーを与えた彼女たちの華やかなカムバックに、関心が集まる。ITZYのニューミニアルバム「GOLD」は、10月15日午後6時にリリースされる。