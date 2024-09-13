Â»ÊÝ¶¨²ñ¡¡±Ä¶ÈÌÜÅª¤ÎÂåÍýÅ¹½Ð¸þ¤ò¶Ø¤¸¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óÀ©Äê¤Ø
¡¡¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÊÝ¸±¶âÉÔÀµÀÁµáÌäÂê¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢±Ä¶ÈÌÜÅª¤ÇÂ»ÊÝ²ñ¼Ò¤«¤éÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ø½Ð¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬À©Äê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â»³²ÊÝ¸±¶È³¦¤Ï´ë¶È¸þ¤±¤Î²ÐºÒÊÝ¸±¤ò½ä¤ë¥«¥ë¥Æ¥ë¤ä¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÊÝ¸±¶â¤ÎÉÔÀµÀÁµáÌäÂê¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤«¤é·ÀÌó¼Ô¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³±Ì¡Ê¤í¤¦¤¨¤¤¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¶âÍ»Ä£¤«¤éÁê¼¡¤¤¤Ç¶ÈÌ³²þÁ±Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Î°ì°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Â»ÊÝ²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ø¤Î½Ð¸þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â»ÊÝ³Æ¼Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÆüËÜÂ»³²ÊÝ¸±¶¨²ñ¤Ï¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤È¤Î´Ø·¸¶¯²½¤äÊÝ¸±ÎÁ¥·¥§¥¢¤Î°Ý»ý¡¦³ÍÆÀ¤Ê¤É¡¢±Ä¶ÈÌÜÅª¤ÇÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ë½Ð¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºîÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÂåÍýÅ¹¤ÎÆâÉô´ÉÍýÂÎÀ©¶¯²½¤Ê¤É¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÇÄê¤á¤¿ÌÜÅª¤Ë³ºÅö¤¹¤ë½Ð¸þ¤Ï¶Ø»ß¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Â»³²ÊÝ¸±¶È³¦¤Ï´ë¶È¸þ¤±¤Î²ÐºÒÊÝ¸±¤ò½ä¤ë¥«¥ë¥Æ¥ë¤ä¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÊÝ¸±¶â¤ÎÉÔÀµÀÁµáÌäÂê¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤«¤é·ÀÌó¼Ô¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³±Ì¡Ê¤í¤¦¤¨¤¤¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¶âÍ»Ä£¤«¤éÁê¼¡¤¤¤Ç¶ÈÌ³²þÁ±Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Î°ì°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Â»ÊÝ²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ø¤Î½Ð¸þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â»ÊÝ³Æ¼Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÆüËÜÂ»³²ÊÝ¸±¶¨²ñ¤Ï¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤È¤Î´Ø·¸¶¯²½¤äÊÝ¸±ÎÁ¥·¥§¥¢¤Î°Ý»ý¡¦³ÍÆÀ¤Ê¤É¡¢±Ä¶ÈÌÜÅª¤ÇÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ë½Ð¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºîÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÂåÍýÅ¹¤ÎÆâÉô´ÉÍýÂÎÀ©¶¯²½¤Ê¤É¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÇÄê¤á¤¿ÌÜÅª¤Ë³ºÅö¤¹¤ë½Ð¸þ¤Ï¶Ø»ß¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£