¥º¥é¥ê¡ÈÂ£ÅúÉÊ¡É±þÀÜ¼¼¸ø³«¡¡±²Ãæ¤ÎºØÆ£ÃÎ»ö¡¡¿´¶¤Ï¡©
¡¡¤¤¤è¤¤¤èÍè½µ¤Ë¤âÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¡£¤½¤Î»þ¡¢ÃÎ»ö¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£±²Ãæ¤ÎºØÆ£ÃÎ»ö¡¡¿´¶¤Ï¡©
¡¡±²Ãæ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ê¤Î¤«¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¶á¤¯¡¢ÉÔ¿®Ç¤¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö
¡Ö¡ÊQ.³Æ²ñÇÉ¤«¤é¼¿¦¤òµá¤á¤ë¿½Æþ½ñ¤òÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÕ·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÈÕ¤«¤é¼¿¦¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡©¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºòÈÕ¡¢¿½¤·¾å¤²¤¿µ¤»ý¤Á¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¡ÊQ.¤½¤Î¸å¤Î³Æ²ñÇÉ¤Î¶¨µÄ¤Ê¤É¤«¤é19Æü¤Ë¤âÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¡¢²Ä·è¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢²þ¤á¤Æº£¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¸©Ì±³§ÍÍ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤â¿¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¥º¥é¥ê¡ÈÂ£ÅúÉÊ¡É±þÀÜ¼¼¸ø³«
¡¡¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤È¤È¤â¤Ë¤ª¤Í¤À¤êµ¿ÏÇ¤â¤¢¤ëºØÆ£ÃÎ»ö¡£¤½¤ÎÃÎ»ö¤Ø¤ÎÍèµÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÃÎ»ö±þÀÜ¼¼¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤äÉ±Ï©¾ë¤Î¥ì¥´¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¸©Æâ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³»³õ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö
¡Ö²þ¤á¤Æ¸©À¯¡¢ÃÎ»ö±þÀÜ¼¼¤ÇÊªÉÊ¤ò¼õÎÎ¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃÎ»ö¤ÏÊªÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏPR¤Î¤¿¤á¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÏË¬Ìä¤·¤¿»ÜÀß¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÃÎ»ö¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¡¢°Ø»Ò¤È¥»¥Ã¥È¤Ç»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2¥«·îÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö
¡Ö¸©»ººà¤ÎÍø³èÍÑ¤ÎPR¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¿½¤·¾å¤²¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È°Ø»Ò¤ò¡Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ê»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»ä¼«¿È¤ÏÃÎ»ö¼¼¤Ç¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¸©¿¦°÷
¡ÖÀè¤Û¤ÉÃÎ»ö¼¼¤Ë³ÎÇ§¤ËÌá¤Ã¤¿¡£ÃÎ»ö±þÀÜ¡Ê¼¼¡Ë¤ÎÊý¤Ë¥µ¥¤¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÒ¸Ë¤ÎÊý¤Ë°Ø»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Î¾Êý¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÁÒ¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢°Ø»Ò¤â±þÀÜ¼¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èë½ñ²Ý¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î´ë¶È¤Ê¤É¤«¤é¼õ¤±¼è¤ê¡¢±þÀÜ¼¼¤äÁÒ¸Ë¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊªÉÊ¤Ï137ÅÀ¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°æ¸ÍÁ°ÃÎ»ö¤Î»þ¤Î±þÀÜ¼¼¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â½ù¡¹¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢³ÊÃÊ¤ËÊª¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÈë½ñ²Ý¤Ç¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥«¥¤ä¥«¥Ë¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÔ¿®Ç¤°Æ²Ä·è¤Ø¡¡¤É¤¦¤¹¤ëºØÆ£ÃÎ»ö
¡¡9·îµÄ²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë19Æü¤Ë¤Ï¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¡¦ºÎ·è¤µ¤ì¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö
¡ÖÄó½Ð¤µ¤ì²Ä·è¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤ÐË¡Î§¤Î¼ñ»Ý¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤«·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
¡Ö¡ÊQ.¸½ÃÊ³¬¤Ç¡ÈµÄ²ñ²ò»¶¡É¤ÏÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¡ËÍÍ¡¹¤ÊÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¢£ÁªÂò¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©¼º¿¦¡©²ò»¶¡©
¡¡ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÃÎ»ö¤¬Áª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤ÏµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤«¡¢¿¦¤ò¼º¤¦¤«¤Î2Âò¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àï¸å¡¢ÃÎ»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï4²ó¡£¤¿¤À¤¤¤º¤ì¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤âÃÎ»ö¤¬µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿»öÎã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤ÀÃÎ»ö¤ÎºÂ¤«¤éµî¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£
Ä¹Ìî¸©¡¡ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ç¼º¿¦¡¡ÅÄÃæ¹¯É×ÃÎ»ö¡ÊÅö»þ¡Ë
¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÍ¸¢¼Ô¤¬¸©ÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡¢¤´È½ÃÇ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡×
¡¡ºÆ¤ÓÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ä·èÁ°¤Ë¼¿¦¤òÁª¤Ö¥±¡¼¥¹¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤Æ¤âÁªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿µÄ°÷¤¬ºÆ¤ÓÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò²Ä·è¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¼º¿¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£±²Ãæ¤ÎºØÆ£ÃÎ»ö¡¡¿´¶¤Ï¡©
¡¡±²Ãæ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ê¤Î¤«¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¶á¤¯¡¢ÉÔ¿®Ç¤¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö
¡Ö¡ÊQ.³Æ²ñÇÉ¤«¤é¼¿¦¤òµá¤á¤ë¿½Æþ½ñ¤òÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÕ·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÈÕ¤«¤é¼¿¦¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡©¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºòÈÕ¡¢¿½¤·¾å¤²¤¿µ¤»ý¤Á¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤³¤ì¤â¿¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¥º¥é¥ê¡ÈÂ£ÅúÉÊ¡É±þÀÜ¼¼¸ø³«
¡¡¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤È¤È¤â¤Ë¤ª¤Í¤À¤êµ¿ÏÇ¤â¤¢¤ëºØÆ£ÃÎ»ö¡£¤½¤ÎÃÎ»ö¤Ø¤ÎÍèµÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÃÎ»ö±þÀÜ¼¼¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤äÉ±Ï©¾ë¤Î¥ì¥´¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¸©Æâ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³»³õ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö
¡Ö²þ¤á¤Æ¸©À¯¡¢ÃÎ»ö±þÀÜ¼¼¤ÇÊªÉÊ¤ò¼õÎÎ¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃÎ»ö¤ÏÊªÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏPR¤Î¤¿¤á¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÏË¬Ìä¤·¤¿»ÜÀß¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÃÎ»ö¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¡¢°Ø»Ò¤È¥»¥Ã¥È¤Ç»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2¥«·îÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö
¡Ö¸©»ººà¤ÎÍø³èÍÑ¤ÎPR¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¿½¤·¾å¤²¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤È°Ø»Ò¤ò¡Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ê»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»ä¼«¿È¤ÏÃÎ»ö¼¼¤Ç¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¸©¿¦°÷
¡ÖÀè¤Û¤ÉÃÎ»ö¼¼¤Ë³ÎÇ§¤ËÌá¤Ã¤¿¡£ÃÎ»ö±þÀÜ¡Ê¼¼¡Ë¤ÎÊý¤Ë¥µ¥¤¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÒ¸Ë¤ÎÊý¤Ë°Ø»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Î¾Êý¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÁÒ¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢°Ø»Ò¤â±þÀÜ¼¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èë½ñ²Ý¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î´ë¶È¤Ê¤É¤«¤é¼õ¤±¼è¤ê¡¢±þÀÜ¼¼¤äÁÒ¸Ë¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊªÉÊ¤Ï137ÅÀ¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°æ¸ÍÁ°ÃÎ»ö¤Î»þ¤Î±þÀÜ¼¼¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â½ù¡¹¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢³ÊÃÊ¤ËÊª¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÈë½ñ²Ý¤Ç¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥«¥¤ä¥«¥Ë¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÔ¿®Ç¤°Æ²Ä·è¤Ø¡¡¤É¤¦¤¹¤ëºØÆ£ÃÎ»ö
¡¡9·îµÄ²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë19Æü¤Ë¤Ï¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¡¦ºÎ·è¤µ¤ì¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö
¡ÖÄó½Ð¤µ¤ì²Ä·è¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤ÐË¡Î§¤Î¼ñ»Ý¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤«·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
¡Ö¡ÊQ.¸½ÃÊ³¬¤Ç¡ÈµÄ²ñ²ò»¶¡É¤ÏÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¡ËÍÍ¡¹¤ÊÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¢£ÁªÂò¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©¼º¿¦¡©²ò»¶¡©
¡¡ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÃÎ»ö¤¬Áª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤ÏµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤«¡¢¿¦¤ò¼º¤¦¤«¤Î2Âò¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àï¸å¡¢ÃÎ»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï4²ó¡£¤¿¤À¤¤¤º¤ì¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤âÃÎ»ö¤¬µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿»öÎã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤ÀÃÎ»ö¤ÎºÂ¤«¤éµî¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£
Ä¹Ìî¸©¡¡ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ç¼º¿¦¡¡ÅÄÃæ¹¯É×ÃÎ»ö¡ÊÅö»þ¡Ë
¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÍ¸¢¼Ô¤¬¸©ÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡¢¤´È½ÃÇ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡×
¡¡ºÆ¤ÓÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ä·èÁ°¤Ë¼¿¦¤òÁª¤Ö¥±¡¼¥¹¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤Æ¤âÁªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿µÄ°÷¤¬ºÆ¤ÓÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò²Ä·è¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¼º¿¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£