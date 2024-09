今年最も注目を集めるラッパーの一人であるKohjiyaと、姫路を拠点とするヒップホップクルーMaisonDeの最年少ラッパーであるljとのコラボミニアルバム『New Stars Swag』がリリースされた。本作はfeatにHezronをはじめ、Taiyoh (MaisonDe)、MIKADO、YungFLXが参加した全7曲を収録。アートワークはYAMEPI©が担当している。

また、収録曲「Very Very Rare」(Prod. laurent g)のMUSIC VIDEOが公開された。監督はKeigo Mochizukiが務めている。<リリース情報>Kohjiya, lj1st Mini Album『New Stars Swag』リリース中=収録曲=1. Kenzo feat. Hezron (Prod. kwizz)2. Very Very Rare (Prod. laurent g)3. Big Shoes feat. Taiyoh (Prod. vinogradov)4. Speedy Boy feat. MIKADO (Prod. Mellow In Da Street)5. 100 Million feat. YungFLX (Prod. JJ LUNDIN)6. Big Body(Prod. sakurasavage)7. Laugh Now Cry Later feat. Taiyoh (Prod. RAV3N)All Tracks Mixed & Mastered by:Honda Ranmalu @ ACCS STUDIOKohjiya https://www.instagram.com/kohjiya?igsh=MXg1NTU4NGdqcXVwMw==lj https://www.instagram.com/lj.maisonde/?hl=ja