ブランデー戦記が、本日9月13日にデジタルEP『悪夢のような(NightTime Version)』を配信リリースした。

(関連:ブランデー戦記、ちゃくら、パーカーズ、berry meet、KOHAKU…2024年飛躍遂げるバンドは?)

本作には、8月21日にリリースした2nd EP『悪夢のような1週間』タイトル曲「悪夢のような」を、アコースティック編成にリアレンジしたバージョンや、ボーカルのみで編成したアカペラバージョン、BPMをあげた“Sped Up”バージョン、インストゥルメンタルバージョンの、全5曲を収録。

また、本日9月13日より、リリースを記念してEP収録の楽曲がオンエアされるWEBラジオ『A Nightmare Week Radio 🧛 | Let BrandySenki ease you to sleep』の配信がスタート。EPのタイトルと関連して、1週間限定での配信となる。

(文=リアルサウンド編集部)