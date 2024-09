レキットベンキーザー・ジャパンが展開するレッグケアブランド「メディキュット」は、男性向け新製品「メディキュット For MEN 着圧ビジネスソックス」を2024年9月上旬より、オンラインと一部店舗限定で発売します。

記事のポイント 女性に人気の高いメディキュットから、外回りや移動の多いビジネスマンの脚をサポートする着圧ソックスが登場。普段の靴下の代わりに履くだけで脚をスッキリさせます。気になる足のニオイを防ぐ抗菌防臭加工もうれしい!

「メディキュット For MEN 着圧ビジネスソックス」は、日中用の着圧ソックスとして毎日の靴下の代わりに履くことで、仕事中も脚がスッキリと感じられる機能性ビジネスソックスです。男性の脚に合わせて設計された足首からふくらはぎの段階圧力と、足の甲と土踏まず部分のアーチサポート着圧を実現。男性の脚悩みで多い、蒸れや臭い対策として、通気性の高さや抗菌防臭加工にもこだわっています。サイズはM/L。

「メディキュット For MEN 着圧ビジネスソックス」

「メディキュット For MEN」シリーズでは、就寝時に履いて寝るだけの「メディキュット For MEN 着圧ナイトソックス ショート」や、座っている時間の多いときに“ながらメンテナンス”ができる日中用「メディキュット For MEN ながら着圧サポーター」をラインナップ。今回のソックスタイプの追加により、シーンや用途に合わせて選べるアイテムが増えました。

「メディキュット For MEN 着圧ナイトソックス ショート」

「メディキュット For MEN ながら着圧サポーター」