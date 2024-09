IVE ガウル、渋谷の街中で記念ショット…電柱さえも抜群のフォトスポットに

IVEのガウルが、自身のInstagramに日本の街中で撮った近況写真を公開した。ガウルは電柱を背にポーズをとっており、オフショルダーのショート丈シャツとジーンズ姿で、細いウエストラインをアピールした。背中にスリットが入ったユニークなトップスが、彼女の華奢なスタイルを際立たせる。彼女が所属しているIVEは最近、初の東京ドーム2DAYS公演「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE - ENCORE' IN TOKYO DOME」を開催し、2日間で95,800人を動員した。