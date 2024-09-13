必由館、玉名、佐賀女子、鹿児島が全国へ 九州合唱コン高校部門
第79回九州合唱コンクール（全日本合唱連盟九州支部、鹿児島県合唱連盟、朝日新聞社主催）が13日、鹿児島市の川商ホールで開幕した。
初日は高校部門のAグループ（6〜32人）とBグループ（33人以上）に計32団体が出場。審査の結果、Aグループでは必由館（熊本）、玉名高・中（熊本）、佐賀女子短大佐賀女子が、Bグループでは鹿児島が、10月26日にさいたま市で開催される第77回全日本合唱コンクール全国大会の九州代表に選ばれた。
また、最優秀団体には鹿児島が選ばれ、朝日新聞社大賞が贈られた。
13日の結果は次の通り。（演奏順、◎は九州代表）
■高校A
【金賞】大分上野丘、尚絅中高（熊本）、◎必由館（熊本）＝鹿児島県教育委員会賞＝、芸術緑丘（大分）、熊本信愛女学院中高、日向学院中・高（宮崎）、宮崎学園、宮崎大宮、◎玉名高・中（熊本）＝鹿児島県教育委員会賞＝、熊本・済々黌、◎佐賀女子短大佐賀女子＝鹿児島県知事賞
【銀賞】鹿児島女子、東筑（福岡）、福岡雙葉中・高、大分舞鶴、朝倉（福岡）、純心中・女子高（長崎）、諫早（長崎）、八代高・中（熊本）、首里（沖縄）、致遠館（佐賀）、鶴丸（鹿児島）
【銅賞】鹿屋女子（鹿児島）、沖縄尚学高・中、清峰（長崎）、鹿児島玉龍、佐賀西、都城泉ケ丘（宮崎）
■高校B
【金賞】熊本一、◎鹿児島＝朝日新聞社大賞
【銀賞】久留米信愛中・高（福岡）、島原（長崎）