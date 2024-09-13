横浜FMvs京都 スタメン発表
[9.13 J1第30節](ニッパツ)
※19:00開始
主審:西村雄一
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 2 永戸勝也
DF 4 畠中槙之輔
DF 5 エドゥアルド
DF 27 松原健
MF 6 渡辺皓太
MF 7 エウベル
MF 8 喜田拓也
MF 9 西村拓真
MF 11 ヤン・マテウス
FW 10 アンデルソン・ロペス
控え
GK 41 寺門陸
DF 39 渡邊泰基
MF 17 井上健太
MF 20 天野純
MF 35 榊原彗悟
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
監督
ジョン・ハッチンソン
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 9 マルコ・トゥーリオ
MF 10 福岡慎平
MF 14 原大智
MF 39 平戸太貴
FW 99 ラファエル・エリアス
控え
GK 26 太田岳志
DF 6 三竿雄斗
DF 96 ルーカス・オリヴェイラ
MF 19 金子大毅
MF 37 米本拓司
FW 23 豊川雄太
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ
※19:00開始
主審:西村雄一
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 2 永戸勝也
DF 4 畠中槙之輔
DF 5 エドゥアルド
DF 27 松原健
MF 6 渡辺皓太
MF 7 エウベル
MF 8 喜田拓也
MF 9 西村拓真
MF 11 ヤン・マテウス
FW 10 アンデルソン・ロペス
控え
GK 41 寺門陸
DF 39 渡邊泰基
MF 17 井上健太
MF 20 天野純
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
監督
ジョン・ハッチンソン
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 9 マルコ・トゥーリオ
MF 10 福岡慎平
MF 14 原大智
MF 39 平戸太貴
FW 99 ラファエル・エリアス
控え
GK 26 太田岳志
DF 6 三竿雄斗
DF 96 ルーカス・オリヴェイラ
MF 19 金子大毅
MF 37 米本拓司
FW 23 豊川雄太
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ