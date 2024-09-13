BAND-MAID、ニューアルバム発売記念タワレコ店頭キャンペーン実施。SAIKIゲストボーカル曲がアニメタイアップ決定
BAND-MAIDが3年半ぶりのアルバム『Epic Narratives』発売を記念して、タワレコ店頭キャンペーンを実施することが決定した。
店頭キャペーンは4種。全国7店で実施するお給仕写真のパネル展、渋谷・新宿の2店舗ではメンバー使用楽器の展示、あべのHoop店では店舗入口に特大看板が設置されるという。さらに、タワーレコード全店舗ではアルバム購入者にBAND-MAIDのメッセージ入りオリジナルレシートがプレゼントされるなどの展開が決定している。
さらに、BAND-MAID個々の活動も活性化しており、SAIKI（Vo）が10月7日より放送開始となるTVアニメ『最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従える』オープニングテーマ「Tactics」にゲストボーカルとして参加することも決定した。KOHTA YAMAMOTO feat. SAIKI名義での発表となるそうなので、リリース詳細などは追って発表される。
TVアニメ『最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従える』
2024年10月7日（月）より放送開始
TOKYO MX 2024年10月7日（月）より
毎週月曜日23:30〜
ＢＳ日テレ 2024年10月7日（月）より
毎週月曜日23:30〜
AT-X 2024年10月8日（火）より
毎週火曜日20:30〜
毎週木曜日8:30〜 ※リピート放送
毎週月曜日14:30〜 ※リピート放送
2024年9月30日（月）深夜より地上波1週間先行・見放題独占配信
dアニメストア 2024年9月30日(月)より 毎週月曜日24:00〜
https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/ci_pc?workId=27315
ABEMA 2024年9月30日(月)より 毎週月曜日24:00〜
https://abema.tv/video/title/54-95
BAND-MAID番外編お給仕 Medium in Summer (Rough Edit Ver.)
part1 https://bandmaid.tokyo/movies/103724
part2 https://bandmaid.tokyo/movies/103725
part3 https://bandmaid.tokyo/movies/103726
part4 https://bandmaid.tokyo/movies/103727
※「Rough Edit Ver.」の配信となります。後日「Special Edit Ver」の配信を各ライブ配信サービスにて行う予定です。詳細は改めてお知らせします。
※お盟主様専用動画としてのアップロードにつき、4つに分かれての配信となります。
※配信権利の都合上、「SHOW THEM」の配信はございません。
◾️2024/8/30 Spotify O-EAST SET LIST
1 Awkward
2 start over
3 At the drop of a hat
4 about Us
5 YOLO
6 Wonderland
7 azure
8 matchless GUM
9 anemone
10 PAGE
11 Big Dad
12 Memorable
13 カタルシス
14 endless Story
15 Mirage
16 Daydreaming
17 Bestie
18 Choose me
19 CHEMICAL REACTION
20 Bubble
21 Manners
22 SHOW THEM
『Epic Narratives』
2024年9月25日（水）発売
■完全生産限定盤[CD+Blu-ray+LIVE PHOTOBOOK]
PCCA-06328/税込\12,100
特殊仕様
■初回生産限定盤[CD+DVD]
PCCA-06329/税込\8,800
通常仕様
■通常盤[CD only]
PCCA-06330/税込\3,300
通常仕様
【収録内容】
[CD]各形態共通
全14曲収録予定
Memorable
Shambles
Bestie
Protect You
SHOW THEM ＊BAND-MAID with The Warning
Toi et moi
Magie
Forbidden tale
Go easy
Brightest Star
The one
Letters to you
TAMAYA!
Get to the top
＊収録曲順は後日発表いたします
[Blu-ray/DVD]
※完全生産限定盤、初回生産限定盤のみ付属
2024年5月10日開催「THE DAY OF MAID」お給仕（ライブ）映像
ご予約はこちらから：
https://band-maid.lnk.to/EpicNarratives_CD
■早期予約特典「Seasoned」収録CD
予約対象期間：2024年7月14日（日）〜2024年8月7日（水）
■ショップ別オリジナル特典
・Amazon.co.jp：巾着
・タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：レコードキーホルダー
・全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネット
・楽天ブックス：ビニールスライダーケース ※オリジナル配送BOXでお届け
・セブンネットショッピング：アクリルコースター
・Neowing：A4クリアファイル
・ポニーキャニオンショッピングクラブ、その他法人：ポストカード
■楽天ブックス「BAND-MAIDオリジナル配送BOX」につきまして
※楽天ブックスにて対象商品をご購入いただいたお客様限定で、オリジナルデザイン仕様の“BAND-MAIDオリジナル配送BOX”で商品をお届け
ライブ情報
8月30日 Spotify O-EAST
https://bandmaid.tokyo/contents/766655
＜BAND-MAID ZEPP TOUR 2024＞
11月2日 ZEPP NAGOYA
11月3日 ZEPP OSAKA BAYSIDE
11月25日 ZEPP HANEDA
11月26日 ZEPP HANEDA
https://bandmaid.tokyo/contents/763114
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