TVアニメ『最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従える』

配信日時：2024年9月13日(金)18:00〜2024年9月16日(月)18:00までpart1 https://bandmaid.tokyo/movies/103724part2 https://bandmaid.tokyo/movies/103725part3 https://bandmaid.tokyo/movies/103726part4 https://bandmaid.tokyo/movies/103727※「Rough Edit Ver.」の配信となります。後日「Special Edit Ver」の配信を各ライブ配信サービスにて行う予定です。詳細は改めてお知らせします。※お盟主様専用動画としてのアップロードにつき、4つに分かれての配信となります。※配信権利の都合上、「SHOW THEM」の配信はございません。◾️2024/8/30 Spotify O-EAST SET LIST1 Awkward2 start over3 At the drop of a hat4 about Us5 YOLO6 ﻿﻿Wonderland7 azure8 matchless GUM9 anemone10 PAGE11 Big Dad12 ﻿﻿﻿Memorable13 カタルシス14 endless Story15 ﻿Mirage16 ﻿﻿﻿Daydreaming17 ﻿﻿﻿Bestie18 ﻿﻿﻿Choose me19 CHEMICAL REACTION20 Bubble21 Manners22 ﻿SHOW THEM

『Epic Narratives』



2024年9月25日（水）発売■完全生産限定盤[CD+Blu-ray+LIVE PHOTOBOOK]PCCA-06328/税込\12,100特殊仕様■初回生産限定盤[CD+DVD]PCCA-06329/税込\8,800通常仕様■通常盤[CD only]PCCA-06330/税込\3,300通常仕様【収録内容】[CD]各形態共通全14曲収録予定MemorableShamblesBestieProtect YouSHOW THEM ＊BAND-MAID with The WarningToi et moiMagieForbidden taleGo easyBrightest StarThe oneLetters to youTAMAYA!Get to the top＊収録曲順は後日発表いたします[Blu-ray/DVD]※完全生産限定盤、初回生産限定盤のみ付属2024年5月10日開催「THE DAY OF MAID」お給仕（ライブ）映像ご予約はこちらから：https://band-maid.lnk.to/EpicNarratives_CD■早期予約特典「Seasoned」収録CD予約対象期間：2024年7月14日（日）〜2024年8月7日（水）■ショップ別オリジナル特典・Amazon.co.jp：巾着・タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：レコードキーホルダー・全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネット・楽天ブックス：ビニールスライダーケース ※オリジナル配送BOXでお届け・セブンネットショッピング：アクリルコースター・Neowing：A4クリアファイル・ポニーキャニオンショッピングクラブ、その他法人：ポストカード■楽天ブックス「BAND-MAIDオリジナル配送BOX」につきまして※楽天ブックスにて対象商品をご購入いただいたお客様限定で、オリジナルデザイン仕様の“BAND-MAIDオリジナル配送BOX”で商品をお届け