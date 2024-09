BAND-MAIDが3年半ぶりのアルバム『Epic Narratives』発売を記念して、タワレコ店頭キャンペーンを実施することが決定した。店頭キャペーンは4種。全国7店で実施するお給仕写真のパネル展、渋谷・新宿の2店舗ではメンバー使用楽器の展示、あべのHoop店では店舗入口に特大看板が設置されるという。さらに、タワーレコード全店舗ではアルバム購入者にBAND-MAIDのメッセージ入りオリジナルレシートがプレゼントされるなどの展開が決定している。

配信日時:2024年9月13日(金)18:00〜2024年9月16日(月)18:00までpart1 https://bandmaid.tokyo/movies/103724part2 https://bandmaid.tokyo/movies/103725part3 https://bandmaid.tokyo/movies/103726part4 https://bandmaid.tokyo/movies/103727※「Rough Edit Ver.」の配信となります。後日「Special Edit Ver」の配信を各ライブ配信サービスにて行う予定です。詳細は改めてお知らせします。※お盟主様専用動画としてのアップロードにつき、4つに分かれての配信となります。※配信権利の都合上、「SHOW THEM」の配信はございません。◾️2024/8/30 Spotify O-EAST SET LIST1 Awkward2 start over3 At the drop of a hat4 about Us5 YOLO6 Wonderland7 azure8 matchless GUM9 anemone10 PAGE11 Big Dad12 Memorable13 カタルシス14 endless Story15 Mirage16 Daydreaming17 Bestie18 Choose me19 CHEMICAL REACTION20 Bubble21 Manners22 SHOW THEM

2024年9月25日(水)発売■完全生産限定盤[CD+Blu-ray+LIVE PHOTOBOOK]PCCA-06328/税込\12,100特殊仕様■初回生産限定盤[CD+DVD]PCCA-06329/税込\8,800通常仕様■通常盤[CD only]PCCA-06330/税込\3,300通常仕様【収録内容】[CD]各形態共通全14曲収録予定MemorableShamblesBestieProtect YouSHOW THEM *BAND-MAID with The WarningToi et moiMagieForbidden taleGo easyBrightest StarThe oneLetters to youTAMAYA!Get to the top*収録曲順は後日発表いたします[Blu-ray/DVD]※完全生産限定盤、初回生産限定盤のみ付属2024年5月10日開催「THE DAY OF MAID」お給仕(ライブ)映像ご予約はこちらから:https://band-maid.lnk.to/EpicNarratives_CD■早期予約特典「Seasoned」収録CD予約対象期間:2024年7月14日(日)〜2024年8月7日(水)■ショップ別オリジナル特典・Amazon.co.jp:巾着・タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン:レコードキーホルダー・全国HMV/HMV&BOOKS online:缶マグネット・楽天ブックス:ビニールスライダーケース ※オリジナル配送BOXでお届け・セブンネットショッピング:アクリルコースター・Neowing:A4クリアファイル・ポニーキャニオンショッピングクラブ、その他法人:ポストカード■楽天ブックス「BAND-MAIDオリジナル配送BOX」につきまして※楽天ブックスにて対象商品をご購入いただいたお客様限定で、オリジナルデザイン仕様の“BAND-MAIDオリジナル配送BOX”で商品をお届け