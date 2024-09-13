BAND-MAIDが3年半ぶりのアルバム『Epic Narratives』発売を記念して、タワレコ店頭キャンペーンを実施することが決定した。

店頭キャペーンは4種。全国7店で実施するお給仕写真のパネル展、渋谷・新宿の2店舗ではメンバー使用楽器の展示、あべのHoop店では店舗入口に特大看板が設置されるという。さらに、タワーレコード全店舗ではアルバム購入者にBAND-MAIDのメッセージ入りオリジナルレシートがプレゼントされるなどの展開が決定している。

また、プラチナチケットとなっていた＜番外編お給仕(ライブ) Medium in Summer＞を9月13日18時より限定配信することも決まった。激しいハードロックで畳み掛けるようなセットリストが定番のBAND-MAIDだが、この日は“番外編”と謳っただけあり、お給仕で披露するのは数年ぶりの楽曲などレア曲はもちろん、「Memorable」「endless Story」などミディアムテンポの曲を5曲続けて演奏するパートがあったり、小鳩ミク（Vo, G）によるアコギ弾き語りで1stアルバム収録の楽曲「Big Dad」を披露したりと、この日ならではとなる演出が盛りだくさん。お盟主様（有料サイト会員）のみ観られる限定配信にはなるが、一夜限りの貴重な映像をぜひお見逃しなく。

さらに、BAND-MAID個々の活動も活性化しており、SAIKI（Vo）が10月7日より放送開始となるTVアニメ『最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従える』オープニングテーマ「Tactics」にゲストボーカルとして参加することも決定した。KOHTA YAMAMOTO feat. SAIKI名義での発表となるそうなので、リリース詳細などは追って発表される。

TVアニメ『最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従える』

放送時期
2024年10月7日（月）より放送開始
TOKYO MX　2024年10月7日（月）より
毎週月曜日23:30〜

ＢＳ日テレ　2024年10月7日（月）より
毎週月曜日23:30〜

AT-X　2024年10月8日（火）より
毎週火曜日20:30〜
毎週木曜日8:30〜　※リピート放送
毎週月曜日14:30〜　※リピート放送

2024年9月30日（月）深夜より地上波1週間先行・見放題独占配信
dアニメストア　2024年9月30日(月)より　毎週月曜日24:00〜
https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/ci_pc?workId=27315

ABEMA　2024年9月30日(月)より　毎週月曜日24:00〜
https://abema.tv/video/title/54-95

BAND-MAID番外編お給仕 Medium in Summer (Rough Edit Ver.)

配信日時：2024年9月13日(金)18:00〜2024年9月16日(月)18:00まで

part1　https://bandmaid.tokyo/movies/103724
part2　https://bandmaid.tokyo/movies/103725
part3　https://bandmaid.tokyo/movies/103726
part4　https://bandmaid.tokyo/movies/103727

※「Rough Edit Ver.」の配信となります。後日「Special Edit Ver」の配信を各ライブ配信サービスにて行う予定です。詳細は改めてお知らせします。
※お盟主様専用動画としてのアップロードにつき、4つに分かれての配信となります。
※配信権利の都合上、「SHOW THEM」の配信はございません。

◾️2024/8/30 Spotify O-EAST SET LIST
1 Awkward
2 start over
3 At the drop of a hat
4 about Us
5 YOLO
6 ﻿﻿Wonderland
7 azure
8 matchless GUM
9 anemone
10 PAGE
11 Big Dad
12 ﻿﻿﻿Memorable
13 カタルシス
14 endless Story
15 ﻿Mirage
16 ﻿﻿﻿Daydreaming
17 ﻿﻿﻿Bestie
18 ﻿﻿﻿Choose me
19 CHEMICAL REACTION
20 Bubble
21 Manners
22 ﻿SHOW THEM

『Epic Narratives』


2024年9月25日（水）発売

■完全生産限定盤[CD+Blu-ray+LIVE PHOTOBOOK]
PCCA-06328/税込\12,100
特殊仕様

■初回生産限定盤[CD+DVD]
PCCA-06329/税込\8,800
通常仕様

■通常盤[CD only]
PCCA-06330/税込\3,300
通常仕様

【収録内容】
[CD]各形態共通
全14曲収録予定
Memorable
Shambles
Bestie
Protect You
SHOW THEM　＊BAND-MAID with The Warning
Toi et moi
Magie
Forbidden tale
Go easy
Brightest Star
The one
Letters to you
TAMAYA!
Get to the top
＊収録曲順は後日発表いたします

[Blu-ray/DVD]
※完全生産限定盤、初回生産限定盤のみ付属
2024年5月10日開催「THE DAY OF MAID」お給仕（ライブ）映像
ご予約はこちらから：
https://band-maid.lnk.to/EpicNarratives_CD

■早期予約特典「Seasoned」収録CD
予約対象期間：2024年7月14日（日）〜2024年8月7日（水）

■ショップ別オリジナル特典
・Amazon.co.jp：巾着
・タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：レコードキーホルダー
・全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネット
・楽天ブックス：ビニールスライダーケース　※オリジナル配送BOXでお届け
・セブンネットショッピング：アクリルコースター
・Neowing：A4クリアファイル
・ポニーキャニオンショッピングクラブ、その他法人：ポストカード

■楽天ブックス「BAND-MAIDオリジナル配送BOX」につきまして
※楽天ブックスにて対象商品をご購入いただいたお客様限定で、オリジナルデザイン仕様の“BAND-MAIDオリジナル配送BOX”で商品をお届け


ライブ情報

＜BAND-MAID番外編お給仕　Medium in Summer＞
8月30日　Spotify O-EAST
https://bandmaid.tokyo/contents/766655

＜BAND-MAID ZEPP TOUR 2024＞
11月2日　ZEPP NAGOYA
11月3日　ZEPP OSAKA BAYSIDE
11月25日　ZEPP HANEDA
11月26日　ZEPP HANEDA
https://bandmaid.tokyo/contents/763114