¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¤Î¥Ü¥Ã¥Á¥ãÆ¼¡¦¹À¥Î´´î¤¬ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¡¡¡Ö¥Ü¥Ã¥Á¥ã¤Î²ñ¾ì¤òËþ°÷¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¡×
¡¡¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¡¢Àîºê¡ÝÄ»À´¡×¡Ê£±£³Æü¡¢£Õ£ö£á£î£ã£å¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¾ì³°¤ÎÆÃÊÌ¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¼ïÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¥²¡¼¥à¡Ö¥Ü¥Ã¥Á¥ã¡×¤ÎÂÎ¸³²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¤ÎÃÄÂÎº®¹ç¤Ç£³Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡Ö²Ð¤Î¶Ì£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤Î¹À¥Î´´î»á¡Ê£´£°¡Ë¤âË¬¤ì¡¢ÂÎ¸³²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡¥Ñ¥é¶¥µ»¤ÎÉáµÚ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÀîºê»Ô¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¼Â¸½¡£¹À¥»á¤Ï£¸Æü¤Ëµ¢¹ñ¸å¡¢½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ü¥Ã¥Á¥ã¤ÏÀÖ¤ÈÀÄ¤Î³×À½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¡¢Çò¤ÎÌÜÉ¸µå¤Ë¤É¤ì¤À¤±¶á¤Å¤±¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¶¥µ»¡£¹À¥»á¤Ï»²²Ã¼Ô¤Ë»ØÆ³¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ý»²¤·¤¿Æ¼¥á¥À¥ë¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ó¤Ë¤«¤±¤ÆµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤Ç¸òÎ®¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥ª¡¢Åìµþ¤ËÂ³¤¯¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¡ÖÁÀ¤Ã¤¿¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÆüËÜ¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î£Ó£Î£Ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¼è¤ì¤¿Æ¼¥á¥À¥ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È²þ¤á¤Æ´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìµ´ÑµÒ¤À¤Ã¤¿ÅìµþÂç²ñ¤«¤é´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¼±ç¤ä¡¢¥Ñ¥ê¤ÎÊý¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÀ¼±ç¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤Âç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥ªÂç²ñ¤«¤é¤ÎÆüËÜÀª¤Î³èÌö¤Ç¡¢¶¥µ»¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö£µ£°¡ó¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µÕ¤Ë¤Þ¤À£µ£°¡ó¤Î»Ä¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥Ü¥Ã¥Á¥ã¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤è¤ê¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦Êý¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢Íè¤¿¤â¤é¤Ã¤¿Êý¡¹¤ËÌÌÇò¤µ¤ÏÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤·Á¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ü¥Ã¥Á¥ã¤Î²ñ¾ì¤òËþ°÷¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀËþ°÷¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹À¥»á¡£º£¸å¤Ø¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ü¥Ã¥Á¥ã¤ÎÌÌÇò¤µ³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏËþ°÷¤Î¥Ü¥Ã¥Á¥ã²ñ¾ì¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Æ¹Ô¤¯¶¯¤¤»×¤¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Àîºê»Ô¤Ç¤Ï»ÔÆâ¤Î¥«¥ë¥Ã¥ÄÀîºê¤Ç£¹·î£²£·Æü¤«¤é£³Æü´Ö¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢¾ã³²¤¬·ÚÅÙ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡ÖÂè£´²ó¥Ü¥Ã¥Á¥ã¥ª¡¼¥×¥ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£