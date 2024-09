2025年2月23日 開催

ユーザー参加型オフラインイベント「第1回サカつく王決定戦」

セガは、Android/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド」(サカつくRTW)において、ユーザー参加型オフラインイベント「第1回サカつく王決定戦」を「サカつくの日」となる2025年2月23日に開催する。

□「第1回サカつく王決定戦」特設ページ

https://sakatsuku-rtw.sega.com/special/sakatsuku_championship_1st/

「第1回サカつく王決定戦」では、第63・64・65回「SUPER WORLD CLUB CUP(SWCC)」のマスターディビジョンにおける成績優秀者たちが「初代サカつく王」の称号をかけて戦う。

大会観覧者は後日募集予定。大会終了後には「サカつく」の開発および運営チームのメンバーを交え、飲食を伴う懇親会も開催される予定となっている。

「第1回サカつく王決定戦」開催概要

・名称:「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド」第1回サカつく王決定戦

・日時:2025年2月23日(日・祝)13時 ~ 19時30分(予定)

・会場:セガ大崎本社

・賞品:優勝トロフィー、ゲーム内で使用可能な特別称号およびエンブレム

【参加資格(招待選手およびリザーバー)】

・2025年2月23日時点で20歳以上の人

・日本国内に住んでいる人

・「サカつく」のアカウントを所持、かつ該当の「SWCC」マスターディビジョンに参加し、優勝あるいは準優勝した人(招待選手枠)

・該当の「SWCC」マスターディビジョンに参加し、選考基準を満たした人(リザーバー枠)

・「第1回サカつく王決定戦」の開催前日に、大会運営チームが指定した宿泊施設での宿泊が可能な人

・大会の模様を配信することに同意できる人

(C)SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV.

FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.