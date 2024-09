SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル「BMSG」がラッパー/シンガーのちゃんみなをプロデューサーに迎え、初のガールズグループ結成を目指すオーディション番組『No No Girls』が10月4日午後8時よりYouTubeで配信されることが決定した。あわせて、Huluで完全版、日本テレビで公式応援番組が放送されることも発表された。『No No Girls』は、国内のみならず、韓国やアメリカをはじめとした世界各国から7000人を超す応募者の中から選ばれた30人が参加するオーディション番組。

10月4日からプロジェクトを追った「本編」をYouTubeで配信し、10月6日正午からはHuluで未公開シーンも含めた「完全版」を配信。10月9日からは日本テレビ・長崎国際テレビで公式応援番組『No No Girls Night』(深0:59)を放送する。スペシャルサポーターとして、ちゃんみなと交友のあるタレント・ぺえと、YouTubeクリエイターNICO(平成フラミンゴ)を迎える。プロデューサーのちゃんみなは、見た目や声に対して「No」をつきつけられ、ガールズグループを志すもデビューすることが叶わなかった過去があるという。本オーディションで書類・対面審査を通過し、集まったのは、同じように「No」をつきつけられたり、自分自身を否定してきたガールズ30人。ちゃんみなだからできる指導と審査、BMSGが掲げる”才能を殺さないために”のスローガンのもと、参加者たちを世界で活躍できるガールズグループへと導いていく。ちゃんみなは「私は世間からたくさん『No』と言われてきましたが、現代は自分で自分に『No』をつきつけてしまっている子が多いと思います。本当は自分を信じたいのに、信じきれない。参加者たちも、実力はすごくあるのに、自分自身を否定してしまっているような子が多いです。この番組を通して、『No』をもがきながら、あがきながら、打ち破ろうとする彼女たちの生命力を感じてほしいです。彼女たちと同じように『頑張っている人』にぜひ届いてほしいなと思います」とのコメントを寄せた。第1話配信に先がけ、10月2日に日本テレビ・長崎国際テレビで緊急特番『No No Girlsのすべて』(深0:59)の放送も決定。ちゃんみなとSKY-HIが出演し、『No No Girls』に大きく関わる重大発表をするとしている。■オーディション番組『No No Girls』配信スケジュール▼本編(YouTube)第1話10月4日(金) 毎週金曜午後8時配信予定▼完全版(Hulu)第1話10月6日(日) 毎週日曜正午配信予定■公式応援番組『No No Girls Night』放送局:日本テレビ、長崎国際テレビ出演:ぺえ、平成フラミンゴ・NICO第1話10月9日(水) 毎週水曜深夜0時59分〜