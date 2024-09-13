¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ª´é¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±??¡×¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Î¸µÉ×¿Í¡¢52ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂç²ÏÆâ»ÖÊÝ(52)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ÏÆâ¤Ï¡Ö±£¤ì²ÈÅªÆüËÜ¤ÎÌ¾Å¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶äºÂ¤Ë¤¢¤ëµþÅÔÉ÷ÏÂ¿© ¡Ö°æÀã¡×¤Î³°´Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ËÌÓ·ê¤Î¤Ê¤¤È©¤ò¤ß¤»¤Ä¤±¡¢52ºÐ¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¡¢Ã¦Ë¹¤Ç¤¹¡×¡Ö¿§µ¤¤¬¡¢¿§µ¤¤¬¡¢¿§µ¤¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤â50Âå¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤Æ¤ó¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¡Ä¥É¥¥É¥¡×¡ÖÇ¯¤ò¤È¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ª´é¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡©¡×¤ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤êµ¿Ìä¤Ë»×¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ÏÆâ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤È2000Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢07Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£