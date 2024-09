¡È´Ú¹ñ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤ÇÂçÃíÌÜ¡É¥¤¡¦¥Ø¥¸¥å¥ó¡õ¥­¥à¡¦¥½¥ó¥·¥¯¡¢½éÍèÆü¸ø±é¤ò11·î9Æü¤Ë³«ºÅ·èÄê

韓国ミュージカル界でいま最も注目されているライジングスターであるイ・ヘジュンとキム・ソンシクの初来日公演ミュージカルコンサート「COME UP;First Stage 〜このまま朝まで〜」が、11月9日(土)に有楽町朝日ホールにて開催される。イ・ヘジュンは、2013年に「ウェディングシンガー」でミュージカルデビュー。これまでに「エリザベート」「ベートーヴェン」「モーツァルト!」「フランケンシュタイン」「ベルサイユのばら」など、小劇場作品からグランドミュージカルまで、数多くの作品に出演。

一方、キム・ソンシクは、2020年に韓国のJTBCで放送された音楽番組「ファントムシンガー3」に出演し、“クロスオーバーグループ”レテアモールのメンバーとして活躍した。2022年には「レ・ミゼラブル」「ベルサイユのばら」「マタ・ハリ」「ベンジャミン・バトン」などのグランドミュージカルに出演するなど、活発な活動をしている期待の俳優だ。この2人は同い年で、多くのミュージカル俳優を送り出している東国大学(トングク大学)演劇学部卒業(卒業時期は別)。さらに共にEMKエンターテインメント所属で、現在韓国で最も話題のミュージカル「ベルサイユのばら」では、アンドレ役をトリプルキャストの一員として演じており、共通点の多い近しい仲である。そんな二人の共演コンサートは韓国でもまだ実現しておらず、今回の初日本公演で、いったいどんな化学反応を見せてくれるのか、期待が高まっている。今回、イ・ヘジュンとキム・ソンシクの歌声が収録されたイベント限定特別版CDの販売も予定されている。この特別版CDには「ベルサイユのばら」「フランケンシュタイン」からの楽曲、全4曲が収録されており、CD付きチケットの購入者を対象に抽選でサイン会参加券が各公演30人に当たる特典も用意されている。多くのミュージカルファンが注目している2人の日本初公演&イベント限定特別版CD発売だけに、チケット争奪戦が予想される。チケットは、チケットぴあにて9月13日(金)18時より販売がスタートした。彼らの日本初公演をお見逃しなく!

■公演情報

「COME UP ; First Stage 〜このまま朝まで〜」

【開催日時】

2024年11月9日(土)

1部:開場 14:00〜 / 開演 14:30〜

2部:開場 17:30〜 / 開演 18:00〜



会場:有楽町朝日ホール



【チケット】

<価格>

CD付きチケット : 14,000円(税込)

一般チケット:12,000円(税込)

※CD付きチケット 購入者の中、抽選で各公演30名様サイン会参加特典付き



,圓∈蚤先行

2024年9月13日(金)18:00 〜 9月23日(月・祝)23:59



△圓▲廛譽螢供璽

2024年9月27日(金)18:00 〜 10月14日(月・祝)23:59



ぴあプリセール

2024年10月18日(金)18:00 〜 10月28日(月)23:59



ぐ貳免売

2024年11月2日(土)10:00 〜

詳細はこちら



主催・制作・運営:ぴあ株式会社

協力:EMK ENTERTAINMENT Co., Ltd