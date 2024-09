POW、10月21日にカムバック決定！9月23日には先行公開曲「Sunset」をリリース

POWがカムバックする。POWは今月11日と12日、ニューアルバムの発売モーション映像とスケジュールポスターを公開し、10月21日のカムバックを確定した。公開したモーション映像には、軽快なBGMと清涼な感性が収められていて目を引く。車のワイパーが泡を拭いた跡には「NEW EP ALBUM」「COMING IN OCTOBER(10月発売)」「PRE-RELEASE SONG OUT ON 9/23(先行公開曲9月23日発売)」などのフレーズが登場し、ふわふわした雲を連想させて初々しい感性をアピールした。

一緒にドライブに行きたくなる雰囲気の映像に続き、彼らはスケジュールポスターで多様さを予告した。スケジュールポスターによると彼らは、9月23日の先行公開曲「Sunset」のリリースを皮切りに、タイトル曲およびトラックリストポスター、ミュージックビデオの予告映像、オフラインステージなど、様々なコンテンツでカムバックプロモーションを展開する。今年1月に発売した「Valentine」以降、約9ヶ月で音楽界にカムバックするだけに、彼らはニューアルバムを通じて一段成長したビジュアルと音楽、そしてパフォーマンスを見せつけるという抱負だ。これに先立って“POW流の愛の公式”を込めた曲で甘いときめきを刺激した彼らであるため、20代の若者たちの明るい告白ソングを披露するニューアルバムにも注目が集まる。