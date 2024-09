CRAVITY、ONEUSら出演「Road to Kingdom」第1話の予告編を公開…キスパフォーマンスも！？

「Road to Kingdom:ACE OF ACE」のエースたちが実力を発揮する。12日に公開されたMnet「Road to Kingdom:ACE OF ACE」第1話の予告では、切実な思いでサバイバルに参加することになった7組の話が描かれる。THE NEW SIXからTEMPESTまで、7組全員がより高いところへの飛躍という同じ目標を持って集まっただけに、彼らはステージに対し熱い思いを抱いていた。公開された映像で、彼らは「切実な思いは同じだと思う」「僕たちのグループは位置づけが曖昧だ」「もっと成功することができるのか」と率直な気持ちを打ち明けた。

実力では誰にも負けない7組は、ラップ、歌、ダンス、それぞれ異なる武器で、多彩なステージを繰り広げる予定だ。特に第1話からラップサバイバルを彷彿とさせる激しいラップ、圧巻のボーカルはもちろん、キスパフォーマンスまで予告し、目を引いた。大胆なパフォーマンスでステージを熱く盛り上げる彼らの姿に、ライバルチームも「すごい」「これが本当の自信だ」と感心したという。エースランキングだけでなく、各チームのプライドをかけたチームランキングも展開されると予告し、関心を集めた。サバイバル出演者など、高い実力を持つアーティストが多数出演するだけに、レジェンドステージが期待されている中、映像が公開されると、ファンは「今回も上手にやってくれると思う」「可愛く見えてもステージを支配するメンバー」「早くステージが見たい」など熱い声援を送り、本放送への期待を高めた。「Road to Kingdom:ACE OF ACE」は、韓国で9月19日午後9時30分に放送がスタートする。