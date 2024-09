アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOをつとめ、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが、プロデューサーにラッパー/シンガーのちゃんみなを迎え開催した、ガールズグループオーディション『No No Girls』の各配信サイトでの放送日が決定した。プロジェクトの模様を追った「本編」は10月4日(金)20時からYouTubeにて配信される。また10月6日(日)12時からは、本編では放送されていない未公開シーンも含めた「完全版」がHuluにて配信、10月9日(水)24:59からは、ちゃんみなと交友のあるタレント・ぺえとYouTubeクリエイターであるNICO(平成フラミンゴ)をスペシャルサポーターに迎えた公式応援番組『No No Girls Night』が日本テレビ・長崎国際テレビにて放送される。

本オーディションは、「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください。」という前代未聞の応募メッセージからはじまり、国内のみならず韓国やアメリカをはじめとした世界各国から、7000通を超える応募が集ったという。プロデューサーであるちゃんみなは、見た目や声に対して「No」をつきつけられ、ガールズグループを志すもデビューすることが叶わなかった過去がある。本オーディションで書類・対面審査を通過し集まったのは、彼女と同じように「No」をつきつけられたり、自分自身を否定してきたガールズ30人たち。ちゃんみなだからできる指導と審査、そしてBMSGが掲げる”才能を殺さないために”のもと、参加者たちを世界で活躍できるガールズグループへと導いていく。■オーディションプロデューサー・ちゃんみなのコメント私は世間からたくさん「No」と言われてきましたが、現代は自分で自分に「No」をつきつけてしまっている子が多いと思います。本当は自分を信じたいのに、信じきれない。参加者たちも、実力はすごくあるのに、自分自身を否定してしまっているような子が多いです。この番組を通して、「No」をもがきながら、あがきながら、打ち破ろうとする彼女たちの生命力を感じてほしいです。彼女たちと同じように「頑張っている人」にぜひ届いてほしいなと思います。<番組情報>オーディション番組『No No Girls』本編(YouTube):毎週金曜日20:00配信予定第1話2024年10月4日(金)20:00配信※公開スケジュールは、変更する可能性がございます。完全版(Hulu):毎週日曜日12:00配信予定第1話2024年10月6日(日)12:00配信※公開スケジュールは、変更する可能性がございます。公式応援番組『No No Girls Night』(日本テレビ・長崎国際テレビ):毎週水曜日24:59放送出演:ぺえ(タレント)、平成フラミンゴ・NICO(YouTubeクリエイター)第1話2024年10月9日(水)24:59放送また、上記コンテンツに先駆け、ちゃんみなとSKY-HIがこのオーディションの本質を語る緊急特番の放送も決定!No No Girlsに大きく関わる重大発表も!『No No Girlsのすべて』(日本テレビ・長崎国際テレビ)出演:ちゃんみな、SKY-HI2024年10月2日(水)24:59放送番組公式サイト https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo/番組公式YouTube https://www.youtube.com/c/BMSG_officialHulu公式サイト https://www.hulu.jp/番組公式SNSX(旧Twitter):https://x.com/nonogirls_x/Instagram:https://www.instagram.com/nonogirls_official/TikTok:https://www.tiktok.com/@nonogirls_official