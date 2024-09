82MAJOR、10月15日に2ndミニアルバム「X-82」をリリース

82MAJORが5ヶ月ぶりにカムバックする。彼らは本日(13日)0時、公式SNSを通じて謎のイメージを公開し、10月15日に2ndミニアルバム「X-82」を発売することを伝えた。公開されたイメージには、どこかへ向かって走っていくメンバー達の姿が盛り込まれている。まるで、映画のワンシーンを連想させる強烈な雰囲気が、人々の関心を集める。特に、メンバーたちのかすかなシルエットと尋常でない雰囲気は、新曲のコンセプトへの好奇心を刺激する。

ニューアルバムは、82MAJORが4月に発売した1stミニアルバム「BEAT by 82」以降、5ヶ月ぶりにリリースする作品だ。彼らはニューアルバムを通じて、よりグレードアップした音楽とパフォーマンスを披露する。昨年10月にデビューした82MAJORは、異例の活躍で“第5世代K-POPアイドル”の強者として急浮上している。「BEAT by 82」のタイトル曲「Choke(Sped Up ver.)」は、アメリカのDRT(Digital Radio Tracker)が発表する「GLOBAL TOP 150 INDEPENDENT AIRPLAY CHART」で、「Choke」と「Choke(Sped Up ver.)」は米iTunesのK-POPチャートで1位を記録する快挙を達成した。また最近、ヒップホップマガジン「The Source」で「ラジオライジングスター」に選ばれ、アメリカのローカルヒップホップマガジン「The hype magazine」のデジタルカバーを飾るなど、アメリカの音楽市場で“可能性”と“潜在力”が認められた。また、韓国と海外で行われた「WATERBOMB」フェスティバルなど、様々なステージを通じてしっかりとしたライブの実力とパフォーマンスを披露し、“公演型アイドル”という修飾語を得た。ここに最近、台湾への進出まで伝え、グローバルな影響力を誇示している。82MAJORの2ndミニアルバムは、10月15日の午後6時に各音楽配信サイトを通じて世界中で同時発売される。