ロックバンド・LUNA SEAの全国ツアー『LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 3-』で10月15日・16日に埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールで開催される公演が、CS・フジテレビTWOで2夜連続独占生中継される。LUNA SEA10月15日(DAY1、18:30〜21:30放送)の公演内容は、1998年にバンドの一時活動休止期間を経てリリースされ、オリジナルアルバムとして初のミリオンセールスを記録したLUNA SEA黄金期を代表するアルバム『SHINE』を掲げて行われたツアーの再現ライブ『SHINING BRIGHTLY』。

10月16日(DAY2、18:30〜21:30放送)の公演内容は、2000年にLUNA SEAが「終幕」を宣言し、当時最後のオリジナルアルバムとしてリリースされ、バンド史上最高傑作との呼び声も高いアルバム『LUNACY』を携えたツアーの再現ライブ『BRAND NEW CHAOS』が予定されている。またフジテレビTWOでは、11月に1998年当時の全国ツアー「SHINING BRIGHTLY」ファイナル「END OF PERIOD at TOKYO DOME」のライブ映像(ファンクラブ限定盤におさめられていた完全未放送映像)、12月に2000年の全国ツアー「BRAND NEW CHAOS」直後に開催された「THE FINAL ACT TOKYO DOME」のライブ映像の放送を予定。3か月連続でLUNA SEAの世界と貴重なライブが楽しめる。