XG

XGが、11月8日にリリースする2ndミニアルバムのタイトルが「AWE」に決定した。合わせて、計8曲のトラックリストがデザインされた画像も公開された。 先日、約3ヶ月に及ぶワールドツアー「The first HOWL」のアジア公演を終えたHIPHOP / R&B ガールズグループ・XG。多くの会場でチケットSOL OUTが続出する中、大阪、横浜、ソウル、台北、シンガポール、マニラ、バンコク、クアラルンプール、香港、上海、成都、北京と12会場でのアジアツアーは、トータルで約12万人の観客を動員した。 そんなXGが、11月8日にリリースする待望の2ndミニアルバムのタイトルが「AWE」に決定した。2ndミニアルバムは、前作から約1年という時を経て、XGが、「音楽」というコミュニケーション方法を通じて、より一層世の中に近づこうとしている姿を表現した作品。新しい存在が現れる時、人々は恐怖と好奇心を感じ、これを受け入れる過程で、AWE(畏敬)という心理的なプロセスを経験する。2ndミニアルバムは、このようなAWE(畏敬)を与え、さらに日常の中でXGの音楽と共にする特別な経験を提供する作品に仕上がっている。 合わせて、計8曲のトラックリストがデザインされた画像も公開されたが、「SOMETHING AIN'T RIGHT」と「WOKE UP REMIXX」の2曲は確認出来るが、それ以外の6曲のトラック名はまだ伏せられた状態になっている。 アルバム構成は、XGの世界観を表す象徴的な物語が盛り込まれたパッケージであるXG ver.と、XG OFFICIAL FANCLUB ”ALPHAZ” のための特別なパッケージであるALPHAZ ver.がラインナップ。そして、メンバーそれぞれの個性が詰まった個別デザインのカバーとCDデザインが特徴のSolo ver.と、グループ全体のアイデンティティを象徴するRegular ver.もそれぞれ用意されている。さらに、前作に引き続き好評だったVINYL ver.が今回も発売される。本日よりXG OFFICIAL US SHOPを皮切りに、US Storeでの予約が順次開始となる。

その2ndミニアルバムの先行曲第1弾としてリリースされた「SOMETHING AIN'T RIGHT」(7月26日リリース)は、ビルボードチャートのグローバルジャパンソングスチャート「Global Japan Songs Excl. Japan」で2週連続の首位を獲得し、総合チャート「Hot100」では、6週連続でランクインを継続している。YouTube急上昇チャートでは、27の国と地域の急上昇チャートにランクインし、iTunes Song Chart (Dance)においては、14の国と地域で1位を記録、国内においても、J-WAVE「TOKIO HOT100」で自身初の1位を獲得するなど、国内外のチャートを席巻している。

作品情報

XG2nd Mini AlbumAWE2024.11.08 FRIXGは1st Mini Album ‘NEW DNA' を通じて世の中に新しい存在(X-GENE)として登場し、XGの独創的な世界観の始まりを知らせた。今、私たちは「音楽」というコミュニケーション方法を通じて、より一層世の中に近づこうとしている。新しい存在が現れる時、人々は恐怖と好奇心を感じ、これを受け入れる過程で「畏敬」という心理的なプロセスを経験する。XGの2nd Mini Albumはこのような「畏敬」感を与え、さらに日常の中でXGの音楽と共にする特別な経験を提供する。Special Websitehttps://xgalx.com/xg/xg-2ndminialbum/- US Storehttps://xgalx.com/xg/xg-2ndminialbum/us/