【スプリンターズS想定馬・騎手】ママコチャ、サトノレーヴなど21頭
中山競馬場で9月29日(日)に行われるスプリンターズステークス(3歳上・GI・芝1200m)。
現時点では、連覇を狙うママコチャ、重賞連勝中のサトノレーヴなどに加え、香港からビクターザウィナー、ムゲンを加えた21頭が登録を予定している。
フルゲートは16頭。想定馬は以下の通り。
※各馬とも出走予定の段階で、変更の可能性がございます。なお、netkeiba独自の想定で、確定情報ではありませんので、ご了承ください。
ウイングレイテスト 松岡正海
ウインマーベル 松山弘平
ヴェントヴォーチェ C.ルメール
エイシンスポッター ○○
オオバンブルマイ 武豊
オタルエバー ○○
サトノレーヴ ○○
ダノンスコーピオン 戸崎圭太
トウシンマカオ 菅原明良
ナムラクレア 浜中俊
ビクターザウィナー J.モレイラ
ビッグシーザー ○○
ピューロマジック 横山典弘
マッドクール 坂井瑠星
ママコチャ 川田将雅
ムゲン K.ティータン
モズメイメイ 国分恭介
モリノドリーム ○○
ヨシノイースター ○○
ルガル 西村淳也
レイベリング ○○