ママコチャ(ユーザー提供：阪神優勝！さん)

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　中山競馬場で9月29日(日)に行われるスプリンターズステークス(3歳上・GI・芝1200m)。

　現時点では、連覇を狙うママコチャ、重賞連勝中のサトノレーヴなどに加え、香港からビクターザウィナー、ムゲンを加えた21頭が登録を予定している。

　フルゲートは16頭。想定馬は以下の通り。

※各馬とも出走予定の段階で、変更の可能性がございます。なお、netkeiba独自の想定で、確定情報ではありませんので、ご了承ください。

ウイングレイテスト　松岡正海
ウインマーベル　松山弘平
ヴェントヴォーチェ　C.ルメール
エイシンスポッター　○○
オオバンブルマイ　武豊
オタルエバー　○○
サトノレーヴ　○○
ダノンスコーピオン　戸崎圭太
トウシンマカオ　菅原明良
ナムラクレア　浜中俊
ビクターザウィナー　J.モレイラ
ビッグシーザー　○○
ピューロマジック　横山典弘
マッドクール　坂井瑠星
ママコチャ　川田将雅
ムゲン　K.ティータン
モズメイメイ　国分恭介
モリノドリーム　○○
ヨシノイースター　○○
ルガル　西村淳也
レイベリング　○○