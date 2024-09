COFFEE STYLE UCCより「Life Designing Coffee」をコンセプトに販売されている「CAFE@HOME」。その人気シリーズである、時間に合わせて楽しむコーヒー『CAFE@HOME Life with Coffee タイムフレームシリーズ』が2024年9月3日(※1)に一新した。今回はCOFFEE STYLE UCC株式会社の担当者に、リニューアルの意図やイチオシポイントについて話を聞いてみた。

CAFE@HOME in Start time 始まりの時間に

【写真】リニューアルで追加された「CAFE@HOME in Bright time 明るい時間に」

CAFE@HOME in Twilight time 黄昏の時間

レインフォレスト・アライアンス認証マーク

シーンや食事に合わせて選べるCAFE@HOMEシリーズ

フィルター付属のため、カップとお湯だけで手軽に本格的なコーヒーが楽しめる

一新したLife with Coffee タイムフレームシリーズ3種

「CAFE@HOME Life with Coffeeセット 6Pギフト」(1620円)

「CAFE@HOME バラエティセット 12Pギフト」(3024円)

発売記念プレゼントキャンペーン「コーヒーの苗木」※なくなり次第終了

(※1)店舗により発売日が異なる場合あり――「Life with Coffee タイムフレームシリーズ」を一新した、意図や狙いを教えてください。ターゲット層である20代から30代女性のコーヒー飲用シーンによりフォーカスし、従来のラインナップにはなかった、昼の時間帯(in Bright time)に飲んでいただけるブレンドを加えることで、午後のコーヒータイムをより豊かに過ごしていただけるようにしました。――新しい「Life with Coffee タイムフレームシリーズ」のイチオシポイントを教えてください。「CAFE@HOME in Bright time 明るい時間に」(260円)がイチオシです。お昼過ぎの疲れたときに、浅炒り豆のすがすがしい酸味で気持ちを安らげていただきたいです。ブラックではすっきりとした酸味を、ミルクと合わせたらフルーティーな甘味を楽しめます。シリーズ全体としては、パッケージデザインで、カーテンから差し込む光の移り変わりを表現しています。1日の移ろいゆく時間に合わせて楽しんでいただきたい製品です。――レインフォレスト・アライアンス認証農園産コーヒーに一新することの意味を教えてください。UCCグループのサステナブル目標である、持続可能な地球の実現、コーヒーコミュニティの方々のよりよい暮らし、農家の生計改善と安定的なサプライチェーンの維持に貢献します。――「Life with Coffee タイムフレームシリーズ」を一新するアイデアはどのようにして生まれましたか?また、その実現に向けて工夫した点を教えてください。販売しているタイムフレームシリーズは 朝、朝、夜と朝に偏っていたため時間の見直しを実施し、日中のさまざまなシーンで楽しんでいただけるブライトタイムを追加しました。広い時間にかかるブライトタイムはブラックでも、またミルクと合わせてもおいしく飲んでいただけるような味覚に調整する工夫をしました。――読者へのメッセージをお願いします。仕事や家事を頑張ったとき、うれしい出来事があったとき、ストレスや疲れがたまったときなどに、いつもよりお金をかけた“プチ贅沢”をし、自分自身を労い、自分で自分の機嫌をとろうとしている方に、日常のさまざまなシーンで試していただきたいです。■レインフォレスト・アライアンスとはレインフォレスト・アライアンス認証マーク付きのコーヒーは、持続可能な農業基準を満たす農園で栽培されたコーヒーが使用されていることを指す。農園は、生産者が動植物の生物多様性を守りながら森林を保護し、労働者の人権や生活を向上させるなど、より持続可能な農法に従っている(※2)。(※2)セット製品に含まれるCAFE@HOME 「Shining Sunlight 晴れの日に」、「Rain Sound 雨の日に」、「Rainbow Arch 虹の日に」の3種はレインフォレスト・アライアンス認証農園産コーヒー豆使用対象外■「CAFE@HOME」とは産地や焙煎度などコーヒーを難しく考えるのではなく、洋服やコスメを選ぶように、コーヒーもその日の気分や一緒に食べるものに合わせて楽しんでほしいというコンセプトのもと展開された「CAFE@HOME」。スイーツやグルメに合わせる「Food with Coffee」や1日の中のシーンに合わせる「Life with Coffee」を基軸に、非日常を感じることのできるプレミアムな「Heart with Coffee」や見た目もかわいいキャラクターコラボ製品も展開中だ。色とりどりのパッケージとブレンドには、「Make you feel better(さあ、こころを上向きに)」という想いが込められている。UCC独自技術の「フレッシュキューブ」は、コーヒーを1杯分ごとに真空パックし、家でも挽きたての香りと味わいを楽しむことができる。フィルターも付属しており、カップとお湯だけで手軽に本格的なコーヒーを淹れることができる製品となっている。■一新したLife with Coffee タイムフレームシリーズ3種を紹介!CAFE@HOME in Start time 始まりの時間に(260円)しっかりとした苦味とフルーティーな風味がさわやかな目覚めを誘う、1日の始まりにぴったりなコーヒー。ミルクと合わせてもおいしく楽しめる。CAFE@HOME in Bright time 明るい時間に(260円)浅炒り豆のすがすがしい酸味がリラックスタイムを彩るコーヒー。ブラックではすっきりとした酸味を、ミルクと合わせたらフルーティーな甘味を楽しめる。CAFE@HOME in Twilight time 黄昏の時間に(260円)すっきりとした苦味とハーブやスパイスのような香りに気持ちが安らぐコーヒー。ほんのり漂うベルガモットを思わせる香りをぜひブラックで楽しんでほしい。Life with Coffee タイムフレームシリーズ3種が入ったギフトにぴったりなセット商品も。9月30日(月)まで(※3)は発売記念プレゼントキャンペーンも実施されているので気になった人はぜひチェックしてみて。(※3)一部プレゼントはなくなり次第終了※記事内の価格は特に記載がない場合はサービス料・税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。