PENTAGON ジンホ、初ソロファンコンサート「CHO:RD」が大盛況…藤井風や高橋洋子の名曲もカバー

PENTAGONのジンホが、初ソロファンコンサート「CHO:RD」を大盛況に開催した。9月10日にZepp Hanedaにて、「2024 JINHO FAN-CON [CHO:RD] IN JAPAN」が行われた。彼の1stミニアルバム「CHO:RD」の発売を記念した、ファンが待ち望んだファンコンサート。それは、PENTAGONのメインボーカルであり、K-POPきっての実力派シンガーソングライターであるジンホらしいまったく飽きさせない仕上がりだった。

ファンコンサートは終始、軽やかなテンポで進行し、2時間があっという間に過ぎていった。時に楽しく、時に熱く、時に共感豊かに。「僕に近づいて欲しい」というコンセプトのアルバムからの新曲5曲は、端正でリズミカルに、愛らしく、そして激しく。カバーも5曲という編成で、特にエド・シーラン「Thinking Out Loud」(2部)では英語の曲を完璧に歌い上げ、観客を魅了した。MCに古家正亨氏を迎えたトークコーナー&ゲームコーナーも絶品。2人が突っ込みまくり、ボケまくりで、会場を爆笑の渦に巻き込んだ。ジンホは得意のミュージカルシーンもこなし、緩急自在な調子を見せた。ファンにプレセントするテディベアのモール人形作りでは、器用な一面も披露した。アンコールは、新アルバムから2曲を歌いつつ、「僕の歌をもっと聞いてほしいことを切に願っています。僕は一生、音楽をやります。応援をお願いします」と、ファンに誠実に語りかけた。はにかむような愛らしい笑顔からは、誰にでも愛される人柄の良さがひしひしと伝わってきた。

【公演概要】

「2024 JINHO FAN-CON [CHO:RD] IN JAPAN」

2024年9月10日(火)

1部 開場14:00/開演15:00

2部 開場18:00/開演19:00

会場:Zepp Haneda



【セットリスト】

M1. marry-go-round

M2. 幾億光年(原曲:Omoinotake)

M3. Englishman In New York(1部)(原曲:Sting) / Thinking Out Loud(2部)(原曲:Ed Sheeran)

M4. Teddy Bear

M5. Basquiat

M6. 満ちてゆく(原曲:藤井 風)

M7. 残酷な天使のテーゼ (原曲:高橋洋子)

M8. OVER

M9. 僕の君へ 〜僕たちの瞬間〜

M10. Goodbye With You