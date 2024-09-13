Á°»³¹äµ×¡ÈÉüµ¢ÉñÂæ¡É¤Î¶¦±é½÷Í¥2¿Í¤¬½Ð±é¼Âà¤òÈ¯É½¡Ä¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈ½ÃÇ¡×¤ÏÈÝÄê
ÇÐÍ¥¡¦Á°»³¹äµ×¡Ê33¡Ë¤¬Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÈÇÐÍ¥Éüµ¢¡É¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö¤¢¤ëÆü¤ÎÄÌ¤ê±«¤È¶¦¤Ë¡×¤Ç¡¢¶¦±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿½÷Í¥2¿Í¤¬13Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢½Ð±é¤ò¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
100Ç¯°Ê¾å¡ÈÌÔ½ëÆüÃÎ¤é¤º¤Î³¹¡Éº£Ç¯¤â¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×°Ü½»¤ÎÁêÃÌ¤ÏÌó2ÇÜ¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²Æ¤Ç¤â¥µ¥¦¥Ê¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡ÈÎÃ¤·¤¤³¹¡É¤â
½Ð±é¼Âà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¶¶ºÌ¹á¡Ê22¡Ë¤ÈÅòÅÄÍÛ²Ö¡Ê23¡Ë¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö½Ð±é¼Âà¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¡¢¡Ö½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¹â¶¶ºÌ¹á¡¢ÅòÅÄÍÛ²Ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½Ð±é¤ò¼Âà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¼Âà¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉñÂæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢³Æ¼ï·ÝÇ½°Æ·ï¤Î½Ð±é¡¦¼Âà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤Î·èÄê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÆüº¢¤è¤ê¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤ªµÒÍÍ¡¢´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Ë¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Á°»³¤Ï¡¢2021Ç¯12·î¤ËµÞÀÂ¤·¤¿½÷Í¥¡¦¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤È¿¿·õ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£22Ç¯1·î¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±6·î¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡£¤·¤Ð¤é¤¯³èÆ°µÙ»ß¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡¢Æ±ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±ÉñÂæ¤Ï11·î7Æü¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¥µ¥ó¥â¡¼¥ë¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï»ñÎÁ