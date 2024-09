NIKO NIKO TAN TANが、8月にリリースしたメジャー1stアルバム『新喜劇』より、タイトル曲「新喜劇」のミュージックビデオを公開した。本楽曲は、映画『この動画は再生できません THE MOVIE』主題歌に起用されており、人気お笑いコンビのかが屋の二人が主演、『愛してる!』『バジーノイズ』などの脚本も務めた谷口恒平が監督と脚本を手がけた、映画考察系本格ミステリーホラー。

リリース情報







Major 1st Album『新喜劇』2024年8月7日(水)リリース<予約URL>VICTOR ONLINE STORE限定盤https://victor-store.jp/item/97064通常盤https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-65979.html・VICTOR ONLINE STORE限定盤 (CD+オリジナルキーホルダー+ブックレット)NZS-970 / 税込\6,050(税抜\5,500)*7インチサイズ・スペシャルパッケージ仕様・通常盤(CD)VICL-65979 / 税込\3,300(税抜\3,000)<収録内容>*初回盤・通常盤共通1. Smile 2. 新喜劇 3. Only Lonely Dance 4. 四時が笑う 5. ハナノヨウ 6. Jurassic 7. Paradise 8. 八 9. IAI 10. 可可 feat. ぷにぷに電機 11. MOOD 12. カレイドスコウプ 13. 琥珀 14. No Time To Lose