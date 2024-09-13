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1.LOVE LETTER FROM A DEAD END
2.RUN RUN RUN¡ª
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4.¹ÓÎÃ¤¿¤ë¿·À¤³¦
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6.GOBLIN'S SCALE
7.THE BLOODIESTS-ºÇ¤â·ìÀ¸½¤¤ÅÛ¤é-
8.WHAT'S HAPPENING?
9.MIGHTY PUNCH LINE
10.PLANET / THE HELL
11.ÃÏ¹ö¤Î¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¤ª¤Þ¤¨
12.±Ê±ó¤Î»í A Song Of The Deceased
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