聖飢魔II地球デビュー40周年を記念する<全国大黒ミサツアー>が、魔暦27(2025)年4月から秋にかけてに開催となることが、13日の金曜日となる本日に発表された。聖飢魔IIは、魔暦元(1999)年12月29日〜31日に、当時の東京ベイNKホールで行われた<解散大黒ミサ>で地球征服を完了し解散をしている。その後は、人類の悪魔化を視察する為に国内外をはじめ、魔暦7(2005)年、魔暦12(2010)年、魔暦17(2015)年と約5年おきに期間限定で再集結し、<大黒ミサツアー>を行なって来ているが、魔暦22(2020)年は地球デビュー35周年を記念する期間限定再集結を前に新型コロナウイルス蔓延というゼウスの妨害を受け、2年連続でビデオと生トークやアコースティックを中心にした<変異生黒ミサツアー>に変更せざるを得なかった。

大教典「BLOODIEST」(CD)



3,300円(税込) BVCL-12501.LOVE LETTER FROM A DEAD END2.RUN RUN RUN!3.呪 いの シャ・ナ・ナ・ナ4.荒涼たる新世界5.歌おう踊ろう×××しよう6.GOBLIN'S SCALE7.THE BLOODIESTS-最も血生臭い奴ら-8.WHAT'S HAPPENING?9.MIGHTY PUNCH LINE10.PLANET / THE HELL11.地獄の鐘を鳴らすのはおまえ12.永遠の詩 A Song Of The Deceased