LOVEBITESが、9月12日にサンフランシスコ公演にて、ワールドツアー<THE THIN LINE BETWEEN LOVE AND HATE>を完走した。本ツアーは、6月14日のイギリス公演を皮切りに、ベルギー、ドイツ、イタリア、スペイン、フランス、デンマーク、韓国、日本、アメリカの10か国・16都市・全17公演を廻る自身初のワールドツアー。イギリス、ベルギー、イタリア、フランスの単独公演のチケットは完売。6月28日にはフランスのクリッソンで開催された世界最大級のメタル・フェスティバル<Hellfest>のメインステージへ出演し、数万人の大観衆の前で熱いパフォーマンスを繰り広げた。

リリース情報











『LOVEBITES EP II』発売日:2024年8月28日(水)・完全限定盤A (2CD / VIZL-2338 / 税込\4,800) ※リレコーデッドCD『RE-LOVEBITES EP』付属・完全限定盤B (CD+Blu-ray / VIZL-2339 / 税込\4,500)・完全限定盤C (CD+DVD / VIZL-2340 / 税込\4,500)・通常盤 (CD / VICL-65981 / 税込\2,500)1. Unchained / アンチェインド2. Soul Defender / ソウル・ディフェンダー3. Where’s Identity / ホエアズ・アイデンティティ4. The Bell In The Jail / ザ・ベル・イン・ザ・ジェイル5. Someone’s Dream / サムワンズ・ドリーム『MEMORIAL FOR THE WARRIOR SOULS / メモリアル・フォー・ザ・ウォリアー・ソウルズ』発売日:2024年8月28日(水)・Blu-ray (VIXL-458 / 税込\7,700) ※初回プレス分のみツアーAAAラミネートパスレプリカ封入・2DVD (VIBL-1147〜1148 / 税込\7,700) ※初回プレス分のみツアーAAAラミネートパスレプリカ封入・2CD (VICL-65982〜65983 / 税込\4,000) ※初回プレス分のみ特製ステッカー封入<Blu-ray/2DVD>1. Call for Justice / コール・フォー・ジャスティス2. We are the Resurrection / ウィ・アー・ザ・レザレクション3. Judgement Day / ジャッジメント・デイ4. When Destinies Align / ホエン・デスティニーズ・アライン5. My Orion / マイ・オライオン6. Signs of Deliverance / サインズ・オブ・デリヴァランス7. Rising / ライジング8. Dissonance / ディソナンス9. Above the Black Sea / アバヴ・ザ・ブラック・シー10. Piano Solo / ピアノ・ソロ11. Lost in the Garden / ロスト・イン・ザ・ガーデン12. Drum Solo / ドラム・ソロ13. Stand and Deliver (Shoot 'em Down) / スタンド・アンド・デリヴァー(シュート・エム・ダウン)14. Don't Bite the Dust / ドント・バイト・ザ・ダスト15. M.D.O. / M.D.O.16. Edge of the World / エッジ・オブ・ザ・ワールド17. Soldier Stands Solitarily / ソルジャー・スタンズ・ソリタリリィ18. The Hammer of Wrath / ザ・ハマー・オブ・ラス19. We the Unite / ウィ・ザ・ユナイテッド20. Under the Red Sky / アンダー・ザ・レッド・スカイ21. Call for Justice (Reprise) / コール・フォー・ジャスティス(リプリーズ)22. End Credits / エンド・クレジッツ※2CDは、上記曲目から「End Credits」を除く全21曲を収録。ボーナス映像●JUDGEMENTARY(1時間を超えるツアードキュメンタリー映像。DVDはディスク2に収録)